Высокая пожарная опасность в Костанайской области: техника приведена в полную боевую готовность

Фото: ДЧС Костанайской области

Усвоены ли уроки крупного пожара в Аулиекольском районе, где в сентябре 2022 года огнем было уничтожено около 40 тысяч гектаров территории, из них 30 тысяч уникального соснового бора? Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с представителями управления природных ресурсов и выяснил, что изменилось в системе пожарной безопасности и как ликвидируют с последствия стихийного бедствия.

Сейчас в лесхозах области в прямом смысле жаркая пора – введен запрет на посещение территории из-за высокой пожарной опасности. Техника приведена в полную боевую готовность, автопарк обновили, штат сотрудников увеличили. Если в прошлом году на финансирование лесхозов было выделено 3 миллиарда тенге, то в этом году местный бюджет дал вдвое больше средств. На эти деньги закупили 34 камеры круглосуточного видеонаблюдения. Это часть системы раннего обнаружения пожаров, в прошлом году их было всего 8. Такая альтернатива наблюдательным вышкам появилась в десяти из 11 имеющихся лесхозов.

"С 1 января за счет средств местного бюджета заработная плата выросла на 57 процентов, плюс увеличен штат сотрудников лесного хозяйства на 220 человек. Средняя заработная плата составляет сейчас около 150-180 тысяч тенге. С 1 июля ожидается еще одно повышение оплаты труда в два раза, но уже за счет республиканского бюджета", - сообщила руководитель отдела управления природных ресурсов Кымбат Чайпарова.

Несмотря на повышение заработных плат, дефицит кадров сохраняется. Чиновники говорят, что связано это с тем, что в районах области мало трудоспособного населения, а молодежь со специальным образованием не желает связывать свою жизнь с селом.

После прошлогоднего пожара в регионе решено улучшить материально-техническую базу лесхозов. Приобретено уже 30 новых тракторов, навесное и прицепное оборудование к ним, а также шесть пожарных машин. За счет платных услуг, которые оказывают лесхозы, планируется закупить еще 10 тракторов. В итоге укомплектованность спецтехникой возрастет с 76 до 90 процентов.

"Нельзя сказать, что мы полностью улучшим материально-техническое оснащение, но постепенно вопрос решается. Техника, которая имелась, она 80-х годов, должна уже в принципе подлежать списанию. По мере приобретения новой, старую будем списывать. Все зависит от финансирования, бюджет уже увеличили в два раза. Также рассчитываем на средства, которые учреждения лесного хозяйства сами зарабатывают путем реализации древесины", - говорит Кымбат Чайпарова.

Напомним, что сейчас в лесах, пострадавших от пожара, идет вырубка сгоревших деревьев. Заготовителям предстоит очистить 34 тысячи гектаров территории. Такой объем леса в регионе никогда не рубили.

"У лесозаготовителей не хватает мощностей, из-за чего и низкий темп порубки. Мы привлекаем не только учреждения Аулиекольского района, но и другие районы. Всего у нас 11 подведомственных учреждений, мы их все привлекаем на отводы, на лесозаготовку. Сейчас пожароопасный сезон, они всех своих специалистов тоже направить не имеют возможности. Обращались в комитет лесного хозяйства, в аналогичные управления природных ресурсов других регионов, чтобы они нам помогли и направили своих специалистов. Потому что на эти работы нужны люди с опытом. Три области отказались, от других ответа не последовало. После окончания пожароопасного сезона мы снова будем инициировать вопрос о привлечении сотрудников на отводы и заготовку", - сообщили в управлении природных ресурсов региона.

Сегодня заготовили всего 14 процентов от того объема, который сгорел. В первую очередь нужно убрать спелый лес, пока он не потерял технические свойства. Ситуацию осложняет и то, что спрос на древесину сейчас упал.

"На рынке достаточно древесины. Мы проводили рыночную оценку, по той цене, которую нам рекомендовали, мы реализовываем древесину. В связи с тем, что спрос падает и цена соответственно, на второе полугодие сделаем повторную оценку, с июля будет новая стоимость. Горелый лес не такой востребованный", - говорит Кымбат Чайпарова.

Параллельно вырубке, специалистам предстоит восстанавливать лесной фонд. Сейчас в регионе наблюдается острый дефицит саженцев. Согласно комплексному плану воспроизводства лесов и лесоразведения Костанайской области на 2021-2025 годы, в этом году регион должен посадить порядка 4 000 гектаров леса. Весной удалось провести работы всего на 1 800 гектарах.

"Это связано с тем, что у нас последние три года было мало осадков и плохие семена. Потому из собственных питомников мы не получили ожидаемого объема сеянцев. В этом году планировали их приобрести. Но в связи с тем, что были недобросовестные поставщики, некачественный посадочный материал, прибрели тоже не то количество сеянцев, которые планировали. Поэтому дефицит в этом году имеется. Осенью будет еще одна посадка, выйдем на портал госзакупок. Главное, чтобы приобретаемые сеянцы были районированными, то есть подходили для наших климатических условий", - рассказывает Кымбат Чайпарова.

В этом году начаты работы по реконструкции и модернизации постоянного питомника деревьев в Басаманском учреждении лесного хозяйства. Именно оттуда начался 2 сентября 2022 года крупный пожар. Питомник собираются расширить и провести систему орошения. Делать это будут на средства Арабских эмиратов, которые выделили миллион долларов. Распорядителем этих денег является Фонд биоразнообразия Казахстана.

"В настоящее время заключены договоры на изготовление ПСД, закуплено определенное оборудование для питомников. Это шишкосушилка, планировщик грунта, скобы, плуги, специализированная техника. В конце августа проекты должны быть готовы и пройти госэкспертизу", - поделились планами в областном управлении природных ресурсов.

Сейчас в регионе введен высокий класс пожарной опасности, запрещено посещение леса. Население предупреждают посредством сообщений от службы 112.