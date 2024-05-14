Высокая пожарная опасность ожидается в большинстве регионов Казахстана

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь через территорию РК, вызовут дожди с грозами, на севере, в центре – сильные дожди, град. Об этом передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Только на западе, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируют усиление ветра, на севере, в центре — шквалистый ветер, на юге — пыльная буря.

Ночью на севере Костанайской, на севере Актюбинской, на западе Северо-Казахстанской на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса.

На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Костанайской областей, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Казалинском районе Кызылординской области, на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.