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Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена
На официальном сайте DimashManga анонсировали третью часть японских комиксов манга D’R’S с участием Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.com
Dimash Manga (Manga D’R’S) – это официальный проект с участием Димаша Кудайбергена, разработанный командой профессиональных художников и сценаристов и переведённый на восемь языков. Впервые проект был анонсирован 24 мая 2020 года в день рождения певца.
Третья часть полюбившейся всеми поклонниками Димаша истории D’R’S начинается с Токио, где главная героиня Юна неожиданно получает загадочное сообщение с прикреплённой в нем геолокацией.
Понимая, что всё это неспроста, художница принимает решение отправиться в путешествие, где ее ожидают много новых приключений и неожиданных встреч.
Авторы проекта сообщают, что новая глава манги выполнена в абсолютно новом формате: история главных героев повествуется на красочных открытках и стикерах. В процессе создания авторы произведения использовали профессиональные фотографии реально существующих мест.
Таким образом создатели Dimash Manga придали произведению возможность двигаться в пространстве и размещаться именно там, где захочет каждый конкретный читатель.
Художницей третьей части манги D’R’S выступила Кристина Лисье, которая впервые попробовала себя в рисовке аниме-стиля. Соавтором стал писатель Николай Самарский, выпустивший такие книги, как "Зона 59", "Вся правда о писательской неправде, или как разговорить писателя внутри", "На Волне Эфира" и другие.
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