Вышла ли Алия Назарбаева из бизнеса, связанного с РОП, ответил министр экологии

Имеет ли дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева отношение к предприятиям по переработке и сортировке мусора в стране? На этот вопрос на брифинге в правительстве ответил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"РОП сегодня на 100 процентов государственное предприятие. До этого было частное предприятие и, наверное, было её предприятие, точно не знаю. На сегодня официально заявляю – ни к одному предприятию, ни к мусоруправляющему, ни к переработке и сортировке мусора, Назарбаева не имеет отношения", - сказал министр.

Младшая дочь Нурсултана Назарбаева также не имеет отношения к бизнесу, связанному с КТЖ, сообщил министр транспорта Марат Карабаев. Ранее компания Алии Назарбаевой занималась продажей билетов онлайн.