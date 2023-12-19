Вышла ли Алия Назарбаева из бизнеса, связанного с РОП, ответил министр экологии
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Имеет ли дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева отношение к предприятиям по переработке и сортировке мусора в стране? На этот вопрос на брифинге в правительстве ответил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"РОП сегодня на 100 процентов государственное предприятие. До этого было частное предприятие и, наверное, было её предприятие, точно не знаю. На сегодня официально заявляю – ни к одному предприятию, ни к мусоруправляющему, ни к переработке и сортировке мусора, Назарбаева не имеет отношения", - сказал министр.
Младшая дочь Нурсултана Назарбаева также не имеет отношения к бизнесу, связанному с КТЖ, сообщил министр транспорта Марат Карабаев. Ранее компания Алии Назарбаевой занималась продажей билетов онлайн.
"Идёт конкурс о передаче другим лицам. На первое декабря председатель КТЖ говорил, что конкурсные процедуры завершены и состав учредителей будет меняться. Полагаю, срок прошёл, и учредительный состав другой. Я подтверждаю, что упомянутое вами лицо не является учредителем данной компании", - сказал министр, комментируя вопрос о том, какая компания занимается продажей билетов онлайн.
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