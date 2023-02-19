Вышел из комы и ничего не помнит: родных попавшего в беду мужчины ищут в Актау

Фото: предоставлено волонтёрами

В больнице Актау находится мужчина, который потерял память и не знает, кто он и где жил до случившегося с ним несчастья. Фото пациента опубликовано на официальной странице в Instagram волонтёрского движения "Lider.kz", передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОО Волонтерское Движение "LIDER.KZ" г. Актау (@lider.kz_aktau)

Волонтёры сообщили, что 10 января мужчину в областную больницу доставила скорая.

"Недавно он вышел из комы. К сожалению, мужчина не разговаривает и ничего не помнит", — отмечают в общественной организации.

Волонтёры просят откликнутся всех, кто может знать этого человека или его родных, позвонив по номерам: 8 (700) 499-72-92 или 8 (700) 911-72-92.