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  • Вышел из комы и ничего не помнит: родных попавшего в беду мужчины ищут в Актау
предоставлено волонтёрами Сегодня, 14:56
202
Сегодня, 14:56
202
Фото: предоставлено волонтёрами

Вышел из комы и ничего не помнит: родных попавшего в беду мужчины ищут в Актау

В больнице Актау находится мужчина, который потерял память и не знает, кто он и где жил до случившегося с ним несчастья. Фото пациента опубликовано на официальной странице в Instagram волонтёрского движения "Lider.kz", передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от ОО Волонтерское Движение "LIDER.KZ" г. Актау (@lider.kz_aktau)

Волонтёры сообщили, что 10 января мужчину в областную больницу доставила скорая.

"Недавно он вышел из комы. К сожалению, мужчина не разговаривает и ничего не помнит", — отмечают в общественной организации.

Волонтёры просят откликнутся всех, кто может знать этого человека или его родных, позвонив по номерам: 8 (700) 499-72-92 или 8 (700) 911-72-92.

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#поиски человека #волонтер #Актау
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:56
202
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