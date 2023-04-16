Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев"

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Телерадиокомплекс Президента РК презентовал новый документальный фильм под названием "Астана-Баку: союз "прикаспийских братьев" о взаимоотношениях Казахстана и Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.

Фильм рассказывает о том, какие аспекты казахско-азербайджанского сотрудничества обсудили президенты на недавней встрече в Астане.

Также авторы задаются вопросом, обеспечит ли международный маршрут безопасную и оперативную доставку грузов по направлению "Восток-Запад", а также какова роль Казахстана и Азербайджана в активном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.