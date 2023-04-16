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Акорда Сегодня, 15:52
264
Сегодня, 15:52
264
Фото: Акорда

Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев"

Телерадиокомплекс Президента РК презентовал новый документальный фильм под названием "Астана-Баку: союз "прикаспийских братьев" о взаимоотношениях Казахстана и Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.

Фильм рассказывает о том, какие аспекты казахско-азербайджанского сотрудничества обсудили президенты на недавней встрече в Астане.

Также авторы задаются вопросом, обеспечит ли международный маршрут безопасную и оперативную доставку грузов по направлению "Восток-Запад", а также какова роль Казахстана и Азербайджана в активном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. 

"Об этом и других сферах взаимодействия Казахстана и Азербайджана, а также задачах, которые поставили главы государств перед правительствами двух стран, смотрите в новом документальном фильме Телерадиокомплекса Президента РК "Астана-Баку: союз "прикаспийских братьев" на нашем YouTube канале", —  говорится в анонсе к фильму. 

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Сегодня, 15:52
264
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