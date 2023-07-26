Вырубку хвойного леса хотят запретить в Казахстане

Фото: pxhere.com

На 10 лет в Казахстане предлагают запретить вырубку хвойного леса. Проект приказа подготовило министерство экологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В ведомстве пояснили, общая площадь государственного лесного фонда в стране чуть больше 30 миллионов гектаров. Это примерно 11 процентов от всей территории республики. Цифра совсем небольшая, считают чиновники. Поэтому рубку предлагают запретить до конца 2033 года.

"В целях сохранения и увеличения лесов для будущего поколения необходимо введение моратория на рубку хвойных. В свою очередь, учитывая ограниченность лесных ресурсов РК, предлагаем участие физических и юридических лиц в развитии промышленных плантаций. Плантационное лесовыращивание – это специализированное высокоинтенсивное лесохозяйственное производство, направленное на создание и выращивание высокопродуктивных культур", - пояснили в Минэкологии.

Специалисты лесной отрасли идею министерства считают необоснованной. По их словам, подобный запрет уже был в 2000-х. Эксперты уверены, он приведёт к увеличению числа незаконной вырубки и росту количества лесных пожаров.

"Полный запрет прямого влияния на снижение численности и силы пожаров не повлияет. Это будет недоступность участков, и то накопление буреломов и ветровалов, и той массы, которая является хорошим источником питания для пожаров", - заявил президент региональной Ассоциации предприятий лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности ВКО Виталий Чернецкий.

К тому же, в заросших лесах не пройдёт специальная техника. А это помешает лесникам следить за фондом, уверяет эксперт.

"На всех лесников вертолётов не напасешься, чтобы их перебросить на большие территории. Чем лучше дороги, тем леса более управляемые", - отметил эксперт.

Пока приказ ещё находится на стадии проекта. Поэтому специалисты в области лесного хозяйства все свои предложения направили в министерство экологии. Они надеются, что их доводы будут услышаны.