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pixabay.com Сегодня, 21:46
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Фото: pixabay.com

Вырастет ли цена на уголь осенью, рассказали эксперты

Резкого роста цен на уголь не ожидают в Казахстане в этом году. Об этом на брифинге в СЦК заявил председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, уголь в республике продают по цене от 9 до 13 тысяч тенге в зависимости от удаленности региона от разрезов и шахт.

"Цена на разрезах колеблется в районе 6-7 тысяч тенге. Она включает затраты на добычу и отгрузку. Далее уже в зависимости от региона, вида, сорта угля, сезона цена меняется. Колебания находятся в пределах 9-13 тысяч тенге", - сказал Оспанов.

Влияют на цену и затраты на транспортировку топлива.

"По ценам у операторов мы не ожидаем резких изменений. Может быть вырастет с учетом доли влияния инфляции. Но роста и резкого повышения мы не ожидаем", - заверил он.

Спикер отметил, что дороже всего уголь продают в южных регионах, и призвал казахстанцев уже сейчас подумать о приближающихся холодах. 

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#уголь #МИИР #отопление #цены
Сегодня, 21:46
91
Журналист

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