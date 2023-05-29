Выпускные вечера запретили проводить в кафе и ресторанах - Минпросвещения

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В этом году проведение выпускных вечеров предусмотрено строго в стенах общеобразовательных школ. Об этом сообщило министерство просвещения РК в ответ на запрос BaigeNews.kz.

Как отметили в ведомстве, торжественное вручение аттестатов об окончании средней школы планируется провести в период с 20 по 22 июня 2023 года. После завершения учебного года в организации образования регионов будут направлены методические рекомендации по вручению аттестатов.

Одной из основных рекомендаций для руководства школ станет обеспечение безопасного проведения торжественного мероприятия, в том числе охрана жизни и здоровья выпускников.

"В соответствии с методическими рекомендациями проведение торжественного вручения аттестатов для выпускников 9, 11 (12) классов предусмотрено строго в стенах общеобразовательных школ. Министерством организация выпускных вечеров в развлекательных учреждениях (в ресторанах, кафе и так далее) не допускается", - сообщили в ведомстве.

Принять участие в торжественном мероприятии по вручению аттестатов смогут руководители школ, классные руководители, педагоги старших классов, выпускники 9, 11 (12) классов и их родители (законные представители).

"В целях соблюдения норм педагогической этики и профилактики коррупционных правонарушений при организации торжественного мероприятия по вручению аттестатов не допускается сбор денежных средств с родителей на привлечение аниматоров к мероприятиям, праздничных агентств, частных студий для проведения праздников, а также организация праздничных застолий, проведение экскурсий по городу району с арендой автомобилей, сбор средств на подарки администрации и педагогам", - добавили в министерстве.

По данным ведомства, в 2022-2023 учебном году общеобразовательные школы Республики закончат 172 205 обучающихся. (В области Абай- 4 736, Акмолинской - 4 976, Актюбинской - 8 281, Алматинской - 13 238, Атырауской - 6 232, ЗКО - 5 860, Жамбылской -12 185, Жетісу - 6 730, Карагандинской - 7 424, Костанайской - 4 320, Кызылординской - 8 535, Мангистауской - 7 499, Павлодарской - 4168, СКО - 3 466, Туркестанской - 30 306, Ұлытау - 1 599, ВКО - 4099, в городе Астана - 10 225, Алматы - 15 794, Шымкент -12 532).

Отмечается, что итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов будут проведены со второго по 13 июня текущего года, а государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов с пятого по 19 июня текущего года. В соответствии с установленными требованиями итоговые выпускные экзамены и государственные выпускные экзамены пройдут в стенах общеобразовательных школ.