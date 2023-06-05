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Выпускники скинулись и подарили дом многодетной семье в Туркестанской области
В Туркестанской области выпускники, окончившие школы 20 лет назад, подарили жильё многодетным семьям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Они собрали средства и своими силами построили дом и подарили квартиру. Подобные благотворительные акции за последние годы уже стали доброй традицией.
Бывшие одноклассники двух школ в селе Шолаккорган в честь 20-летия со дня их выпуска решили устроить благотворительную акцию. Собрали деньги и за два месяца построили дом за 9 млн тенге. Ключи от нового жилья с готовой мебелью вручили многодетной семье.
"Когда-то мечтали, чтобы у нас был такой дом. У меня пятеро детей, всё никак не получалось создать им нужны условия. Сейчас очень рада, что наша мечта сбылась. Поэтому от всей души благодарю выпускников школы. Марат Орынбаев, выпускник школы", - рассказала многодетная мать Алтынай Басарова.
"Когда встал вопрос подарить дом, сразу же решили, что вручим ключи многодетной семье. Ведь дети наше будущее, они должны расти в хороших условиях. Всё строили мы сами. Кто-то из одноклассников был прорабом, кто-то дизайнером. Главное, всё сделали с душой и своими руками", - отметил выпускник школы Марат Орынбаев.
Добрую традицию продолжают и в селе Таукент. Выпускники местной школы купили однокомнатную квартиру, затем отремонтировали её и оборудовали новой мебелью и бытовой техникой. Жильё они подарили женщине, которая одна воспитывает детей. Многодетная мать долгое время нуждалась в квартире. Подарок от бывших выпускников стал для неё полной неожиданностью.
"Не знаю, как благодарить. Всё еще не верится, что это случилось. Меня переполняют эмоции. Ведь иметь свое жильё – это большое счастье. Берик Медеубаев, выпускник: - Мы хотим показать пример подрастающему поколению, другим выпускникам нашей школы. Такая добрая традиция должна продолжаться. А новоселам желаю только всего самого лучшего", - добавила многодетная мать Эльмира Сагынбаева.
Благотворительные акции помощи малообеспеченным семьям организовали и выпускники школ в Тюлькубасском и Шардаринском районах. Они также вручили ключи от новых домов нуждающимся.
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