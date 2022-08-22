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Выпуск автомобилей Hyundai Ассent и Hyundai Creta приостановлен в Казахстане
Завод Hyundai Trans Kazakhstan временно приостанавливает выпуск моделей Hyundai Ассent и Hyundai Creta, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на "Астана Моторс".
Приостановка производства вызвана отсутствием комплектующих.
"В связи с геополитической ситуацией весной прекратились поставки комплектующих из Российской Федерации. Всё это время предприятие работало на запасах, а также договорилось с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран. В настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейших поставках и новых логистических цепочках", – сообщили в компании.
Отмечается, что все имеющиеся в распоряжении комплектующие освоены, а новых поставок в ближайшее время не будет.
В компании добавили, что ожидающие автомобилей этих моделей могут остаться в очереди и ждать возобновления производства, либо выбрать другую модель.
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