Выпущен первый англо-казахский словарь издательства Oxford

Выпущен первый казахско-английский словарь издательства Oxford. Его презентация прошла в Назарбаев Университете (NU), передаёт BaigeNews.kz.

Словарь разработан международным обществом "Қазақ тілі" по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба NU.

Благодаря выпуску Oxford Qazaq Dictionary казахский язык присоединится к глобальному лингвистическому сообществу - в платформу Oxford Global Languages, самую распространённую и авторитетную словарную сеть в мире.

В словаре учтены особенности современного лексикона казахского и английского языков, включая новости из сферы современной культуры, информационных технологий, медицины, экономики, финансов и торговли. Также в словаре содержатся краткие инструкции по правилам английской и казахской грамматики, произношения и орфографии, а также примеры деловой и электронной переписки на казахском языке.

Над изданием словаря, получившего официальное разрешение от всемирно известного издательства Oxford University Press и разработанного в соответствии с методологией и технологией Oxford English Dictionary, в течение четырёх лет работали более 50 опытных лингвистов. Первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary содержит более 60 тысяч слов и охватывает 1300 страниц. Тираж словаря составляет 10 000 экземпляров.

В фонд библиотеки Назарбаев университета передано 50 экземпляров словаря.