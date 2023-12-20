Выпущен первый англо-казахский словарь издательства Oxford
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Выпущен первый казахско-английский словарь издательства Oxford. Его презентация прошла в Назарбаев Университете (NU), передаёт BaigeNews.kz.
Словарь разработан международным обществом "Қазақ тілі" по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба NU.
Благодаря выпуску Oxford Qazaq Dictionary казахский язык присоединится к глобальному лингвистическому сообществу - в платформу Oxford Global Languages, самую распространённую и авторитетную словарную сеть в мире.
В словаре учтены особенности современного лексикона казахского и английского языков, включая новости из сферы современной культуры, информационных технологий, медицины, экономики, финансов и торговли. Также в словаре содержатся краткие инструкции по правилам английской и казахской грамматики, произношения и орфографии, а также примеры деловой и электронной переписки на казахском языке.
Над изданием словаря, получившего официальное разрешение от всемирно известного издательства Oxford University Press и разработанного в соответствии с методологией и технологией Oxford English Dictionary, в течение четырёх лет работали более 50 опытных лингвистов. Первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary содержит более 60 тысяч слов и охватывает 1300 страниц. Тираж словаря составляет 10 000 экземпляров.
В фонд библиотеки Назарбаев университета передано 50 экземпляров словаря.
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