Выплаты военнослужащим повысят в Казахстане

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С 2023 года в Казахстане изменится денежное довольствие военных. Об этом на встрече с ветеранами в Алматы сообщил Министр обороны РК, генерал-полковник Руслан Жаксылыков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Встреча руководителя оборонного ведомства прошла в Военном институте Сухопутных войск. В мероприятии приняли участие члены Центрального Совета, председатели областных филиалов Республиканского общественного объединения "Ветераны Вооруженных Сил", представители ветеранской общественности Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.



Министр рассказал об изменениях в выплате денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил и гражданского персонала.

С 2023 года будут увеличены должностные оклады лётного состава. Также рассматривается возможность роста денежного довольствия военных медицинских работников и гражданских преподавателей военных вузов до уровня заработной платы учреждений гражданского профиля.

В течение 2023 года по аналогии с Национальной гвардией МВД предусмотрено повышение выплаты военнослужащим в размере трехкратного денежного содержания при ликвидации последствий ЧС.

Руководитель оборонного ведомства сообщил, что с 2024 года запланировано увеличение тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов и окладов военнослужащих по воинскому званию на 30 процентов.

Кроме того, Руслан Жаксылыков проинформировал ветеранов о работе, проводимой на уровне Правительства, по совершенствованию пенсионного обеспечения военнослужащих.

Детально прорабатывается право предоставления пенсионных выплат военнослужащим, уволенным с воинской службы по истечении срока контракта при наличии выслуги 25 лет и более, назначения государственной базовой пенсионной выплаты военнослужащим, уволенным со службы после 1 января 2016 года, использования получателями пенсионных выплат остатка пенсионных накоплений из ГНПФ без каких-либо ограничений.

В пакете предложений – индексация пенсий военным пенсионерам, призванным на службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года, со дня увольнения, а не с момента обращения.

Как было отмечено на встрече, ветераны, стоявшие у истоков создания Вооруженных сил страны, с вниманием относятся к преобразованиям, происходящим в армии, и к вопросам военно-патриотического воспитания граждан.

"В определенный момент перед каждым молодым человеком возникает вопрос: кем быть, каким быть? И в этом смысле, ваш пример является надежным ориентиром для молодого поколения. Прошедшие армейскую школу ветераны стоят в рядах активных пропагандистов воинской службы. Их участие в проводах в армию, уроках мужества в школах, в военно-патриотических акциях и мероприятиях, посвященных важным датам истории Великой Отечественной войны, Вооруженных сил независимого Казахстана, позволяет чувствовать ритм времени и способствует укреплению связей между поколениями", – подчеркнул Руслан Жаксылыков.

На встрече ветераны положительно оценили инициативы Министерства обороны. Ветераны отметили, что образовательные льготы, кредитные "каникулы", расширение контактов с организациями солдатских матерей, широкое информирование общественности о важных событиях в армии работают на укрепление имиджа Вооруженных сил.

Напомним, ранее новые выплаты в Казахстане утвердили уволенным из-за ранений спасателям и военным.