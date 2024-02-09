Вынуждены платить 43 налога, сдавать 221 отчёт: в Минфине опровергли заявления СМИ
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В Комитете госдоходов опровергли распространяемую в СМИ информацию о том, что "предприниматели, работающие "в белую", вынуждены платить 43 налога, сдавать 221 отчёт", передаёт BaigeNews.kz.
В соответствии с действующим налоговым законодательством в республике предусмотрены 11 видов налогов:
- корпоративный подоходный налог (КПН);
- индивидуальный подоходный налог (ИПН);
- налог на добавленную стоимость (НДС);
- акцизы;
- рентный налог на экспорт;
- специальные платежи и налоги недропользователей;
- социальный налог (СН);
- налог на транспортные средства;
- земельный налог;
- налог на имущество;
- налог на игорный бизнес.
А также платежи в бюджет:
- государственная пошлина;
- сборы;
- плата за: пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности; земельными участками; водными ресурсами поверхностных источников; негативное воздействие на окружающую среду; пользование животным миром; лесные пользования; использование особо охраняемых природных территорий; радиочастотного спектра; предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи; размещение наружной (визуальной) рекламы; цифровой майнинг.
"В Казахстане в 2024 году для налогоплательщиков предусмотрено 39 форм налоговой отчётности (ФНО), из них: по КПН – 8, ИПН и СН –5, НДС – 2, акцизам – 2, специальным платежам недропользователей – 8, местным налогам – 4, платам – 5, налогам СНР – 5. При готовности уполномоченных госорганов к интеграции с ИС МФ (КГД) предлагается поэтапно сокращать количество ФНО. На первом этапе предлагается исключить отдельные приложения к ФНО, а также отменить налоговую отчётность для субъектов малого бизнеса, не имеющих наёмных работников. Их обязательства будут ограничиваться только уплатой налогов через различные платформы: мобильные приложения ОГД, мобильные приложения банков, портал egov, портал КГД и другие", - пояснили в Минфине.
В ведомстве напомнили, что обязательства по уплате налогов и платежей бюджет, а также по представлению налоговой отчётности зависят от применяемого налогового режима и наличия объектов обложения.
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