Вынуждены платить 43 налога, сдавать 221 отчёт: в Минфине опровергли заявления СМИ

В Комитете госдоходов опровергли распространяемую в СМИ информацию о том, что "предприниматели, работающие "в белую", вынуждены платить 43 налога, сдавать 221 отчёт", передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с действующим налоговым законодательством в республике предусмотрены 11 видов налогов:

корпоративный подоходный налог (КПН);

индивидуальный подоходный налог (ИПН);

налог на добавленную стоимость (НДС);

акцизы;

рентный налог на экспорт;

специальные платежи и налоги недропользователей;

социальный налог (СН);

налог на транспортные средства;

земельный налог;

налог на имущество;

налог на игорный бизнес.

А также платежи в бюджет:

государственная пошлина;

сборы;

плата за: пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности; земельными участками; водными ресурсами поверхностных источников; негативное воздействие на окружающую среду; пользование животным миром; лесные пользования; использование особо охраняемых природных территорий; радиочастотного спектра; предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи; размещение наружной (визуальной) рекламы; цифровой майнинг.

"В Казахстане в 2024 году для налогоплательщиков предусмотрено 39 форм налоговой отчётности (ФНО), из них: по КПН – 8, ИПН и СН –5, НДС – 2, акцизам – 2, специальным платежам недропользователей – 8, местным налогам – 4, платам – 5, налогам СНР – 5. При готовности уполномоченных госорганов к интеграции с ИС МФ (КГД) предлагается поэтапно сокращать количество ФНО. На первом этапе предлагается исключить отдельные приложения к ФНО, а также отменить налоговую отчётность для субъектов малого бизнеса, не имеющих наёмных работников. Их обязательства будут ограничиваться только уплатой налогов через различные платформы: мобильные приложения ОГД, мобильные приложения банков, портал egov, портал КГД и другие", - пояснили в Минфине.

В ведомстве напомнили, что обязательства по уплате налогов и платежей бюджет, а также по представлению налоговой отчётности зависят от применяемого налогового режима и наличия объектов обложения.