Вымогатели угрожали бизнесменам поджогами в Жетысу

В области Жетысу нейтрализовали преступную группу, которая промышляла вымогательством денег у предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, задержания прошли при координации надзорного органа.

"Двое преступников, действуя по предварительному сговору, угрожая поджогом имущества, завладели денежными средствами потерпевшего в размере полумиллиона тенге. По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд. Суд Алакольского района приговорил виновных к четырём годам лишения свободы по части 2 статьи 194 УК РК (вымогательство). Приговор ещё не вступил в законную силу", — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве призвали жителей не молчать о фактах вымогательства и немедленно сообщать в правоохранительные органы.