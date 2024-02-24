Вымогатели угрожали бизнесменам поджогами в Жетысу
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В области Жетысу нейтрализовали преступную группу, которая промышляла вымогательством денег у предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, задержания прошли при координации надзорного органа.
"Двое преступников, действуя по предварительному сговору, угрожая поджогом имущества, завладели денежными средствами потерпевшего в размере полумиллиона тенге. По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд. Суд Алакольского района приговорил виновных к четырём годам лишения свободы по части 2 статьи 194 УК РК (вымогательство). Приговор ещё не вступил в законную силу", — рассказали в прокуратуре.
В ведомстве призвали жителей не молчать о фактах вымогательства и немедленно сообщать в правоохранительные органы.
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