Вымирающих северных белых носорогов хотят возродить с помощью ЭКО

На планете осталось всего две особи северных белых носорогов, однако обе самки: 35-летняя Наджин и её 24-летняя дочь Фату. По прогнозам, они смогут дожить примерно до 40 лет. Последний самец, Судан, умер в 2018 году. Учёные пытаются спасти вымирающий подвид с помощью искусственного оплодотворения суррогатных мам — белых южных носорогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Последний эксперимент закончился неудачно. Самка носорога по кличке Курра не смогла выносить детёныша и умерла в Кении.

Было обнаружено, что из-за проливных дождей вольер животного в заповеднике Ол Педжета затопило, высвободив споры спящих бактерий, которые убили её и еще одного носорога в ноябре. Во время вскрытия Курры в ее матке был обнаружен 70-дневный плод самца.

Парой месяцев ранее ученые из консорциума BioRescue имплантировали Курре, 13-летнему южному белому носорогу, два эмбриона, надеясь, что она станет суррогатной матерью. По словам исследователей, никогда раньше носороги не оплодотворялись методом экстракорпорального оплодотворения.

"Мы знали, что если это произойдет в результате переноса эмбрионов, это будет огромный прорыв", - сказал Стейскал, координатор проекта BioRescue.

Несколько недель спустя анализ ДНК подтвердил, что беременность была результатом переноса эмбриона. Это была первая в мире беременность носорога методом ЭКО.

Следующей кандидаткой в сурагатные мамы может стать самка южного белого носорога по кличке Аримет. Она содержится в заповеднике Ол Педжета в Кении, и ей могут имплантировать эмбрионы северного белого носорога позже в этом году.

Чтобы создать эмбрионы северного белого носорога, ученые использовали яйцеклетки самой молодой оставшейся в живых представительницы — 24-летней Фату и объединили их со спермой, которую они сохранили от самцов перед их смертью. Сейчас насчитывается 30 эмбрионов северных белых носорогов.

Учёные и защитники природы надеются, что ЭКО может быть использовано для спасения другого подвида носорогов: северного белого носорога, который находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, которые охотились на них из-за их рогов.

Последние белые северные носороги Наджин и Фату живут в заповеднике Ол Педжета в Кении, где они защищены от браконьеров и о них хорошо заботятся. Заповедник площадью 90 000 акров находится в кенийском районе Лайкипиа, между предгорьями горы Кения и Абердарес.

Самки носорога Наджин и её дочь Фату выросли в зоопарке в Чешской Республике, но последние 15 лет они живут в Кении.

Беременность у носорога длится 16 месяцев. Если очередной эксперимент пойдёт удачно, то учёные смогут увидеть детёныша северного белого носорога через два-три года.

Учёные надеются, что малыш родится ещё при жизни его биологической мамы и бабушки, и они смогут заняться "воспитанием" детёныша, научив его особенностям и повадкам, присущим этому вымирающему виду животных.