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Вылетающим казахстанцам рекомендуют воспользоваться онлайн-регистрацией
Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана" в связи с большим спросом на авиаперевозки перед предстоящими праздничными и выходными днями напомнили пассажирам о необходимости соблюдении правил перевозки пассажиров и багажа.
"Согласно статье 76 Закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" на каждого пассажира оформляется отдельный билет, который подтверждает: ознакомление пассажира с условиями договора воздушной перевозки; заключение между пассажиром и авиакомпанией договора воздушной перевозки. В этой связи настоятельно рекомендуем всем пассажирам изучить правила перевозки пассажиров, выбранной авиакомпании, до наступления даты вылета", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что согласно пункту 59 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком. Таким образом нормы провоза ручной клади и багажа у каждой авиакомпании могут различаться в зависимости от своих внутренних требовании.
Кроме того, в целях минимизирования скопления в аэропорту пассажирам рекомендовали пройти онлайн-регистрацию. Ее можно произвести на сайтах авиакомпании.
"При отмене или задержке рейса перевозчик организовывает для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги: предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее: через каждые шесть часов – в дневное время; через каждые восемь часов – в ночное время; размещение в гостинице, предоставляемой авиакомпанией, при ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное время; доставку транспортом, предоставляемым авиакомпанией от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы", - сообщили в Комитет гражданской авиации МИИР РК.
Отмечается, что указанные услуги предоставляются только в том случае, если задержка рейса произошла по вине авиакомпании.
"При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов по выбору пассажира перевозчик: 1) обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с настоящим пунктом; 2) возвращает пассажиру полную стоимость билета", - проинформировали в ведомстве.
Кроме этого Комитет гражданской авиации МИИР РК напоминает, что при задержке перевозки пассажира по вине авиакомпании, последняя выплачивает пассажиру штраф в размере трёх процентов от стоимости билета (полетного участка, на котором произошла задержка) за каждый час задержки, если она не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы. Чтобы получить компенсацию, пассажирам необходимо обращаться непосредственно в авиакомпанию.
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