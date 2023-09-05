Выговоры четырём подчинённым объявил аким Павлодарской области

На аппаратном совещании глава Павлодарской области Асаин Байханов высказал недовольство работой ряда чиновников и объявил им выговоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сначала досталось главе с Управления образования, замкиму Павлодара и акиму села Павлодарское. Как сказал глава региона, с начала учебного года выявился недостаток школьных автобусов в Павлодарском.

"Это огромное село, 6,5 тысячи жителей! Управление образования, аким города и села должны были мне доложить о проблеме, но никто ведь словом не обмолвился. Я узнаю об этом только 5 сентября. И где теперь искать эти автобусы? Проблема не в том, что в бюджете нет денег на них, а в том, что время упущено", – заявил аким области.

Асаин Байханов потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников: объявить руководителю управления образования Самал Айтказиной замечание, а замакиму города Светлане Гладышевой и акиму Павлодарского Сырыму Рушанову – выговор.

После Байханов высказался о работе руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Медета Тауаскана и акима Баянаульского района Ардака Ксентаева. Им вменили бездействие и халатное отношение к работе. Как итог – выговоры. 30 августа в райцентре из-за урагана снесло крышу в музее Каныша Сатпаева. Культурный объект до сих пор не привели в надлежащий вид.

К дисциплинарной ответственности привлекли и руководителя службы "109". Как отметил Асаин Байханов, сервис работает плохо: не дают ответы на простые вопросы, нет графиков подключения горячей воды.

В качестве примера слабой работы госорганов аким области привёл обращение молодого специалиста, который, имея востребованную техническую специальность, не может найти работу.

"Человек получил техническое образование – бакалавр механики, а ему предложили поступить в колледж. По сути, наши центры занятости, трансформировавшись в карьерные центры, лишь сменили вывеску. Предлагать поступить в колледж человеку с высшим техническим образованием – это верх некомпетентности! Это показатель того, как нельзя работать", – возмутился глава региона.

По словам Асаина Байханова, количество обращений жителей области продолжает расти. Только в Павлодаре за последнее время их число выросло на 65 процентов. Больше всего жалоб поступает на управления образования, соцзащиты и здравоохранения. Много вопросов к работе полицейских.

Накануне аким региона подписал распоряжение об освобождении от должности акима Павлодара.