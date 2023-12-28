Выезды из Астаны закрыты из-за непогоды

Из-за дождя и гололёда закрыты несколько выездов из Астаны на республиканские трассы, передаёт BaigeNews.kz.

С 20:00, по данным АО "НК КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий (осадки в виде дождя при минусовой температуре, образование гололёда) ограничено движение для общественного и грузового транспорта на участке дороги республиканского значения "Екатеринбург – Алматы", от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.

С 20:30 из-за порывистого ветра, гололёда, верхового снега с дождём закрыто движение на трассе "Астана-Петропавловск", участок от столицы до Щучинска для всех видов транспортных средств.