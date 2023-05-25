Выдвигают ультимативные невыполнимые требования - акимат о бастующих в Жанаозене нефтяниках

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Ежедневно около 60 бывших работников ТОО "БерАли" продолжают собираться у здания АО "ОзенМунайГаз" и записывают видеообращения, выдвигая всё новые требования. В акимате Мангистауской области прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

В администрации напомнили, что 2 мая распоряжением акима региона создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, поднятых бывшими работниками сервисной компании "БерАли Мангистау Компани". В её состав вошли руководители областных управлений, правоохранительных органов, гражданские активисты Жанаозена, депутаты маслихата, бывшие сотрудники товарищества "БерАли Мангистау Компани" и представители профсоюзов.

Проведено три заседания. По просьбе сотрудников "БерАли" в них принимали участие депутаты сената, представители центральных государственных органов, которые вместе с членами рабочей группы прорабатывали каждое требование протестующих.

"Если на начальном этапе основным требованием являлось предоставление объёма работ для "БерАли Мангистау Компани", то в последствии требования менялись на каждом заседании рабочей группы, приобретая более ультимативный характер и являясь заранее невыполнимыми. Бывшим работникам товарищества были предложены рабочие места в ТОО "Кезби", "МолдирМунайСервис", "Айбис", а также в самом "БерАли" с сохранением заработной платы и условий труда. 70 бывших работников вернулись на прежнее рабочее место ТОО "БерАли" для реализации объёма работ по ликвидации скважин на сумму более 600 миллионов тенге, который был получен в апреле. Однако оставшиеся работники отказались трудоустраиваться, апеллируя к тому, что в предложенных организациях недостаточные условия труда и низкий уровень материально-технической базы", - сообщили в акимате.

Специалисты инспекции труда и департамента промышленной безопасности взялись проверить условия труда, предлагаемые потенциальными работодателями.

"Сотрудники "БерАли" выдвинули требования прямого трудоустройства в АО "Озенмунайгаз", ТОО "Бургылау", ТОО "Мунайфилдсервис", обходя существующий алгоритм трудоустройства и нарушая права жителей Жанаозена, стоящих в очереди", - отметили в акимате.

АО "НК "КазМунайГаз" продолжает проверку финансово-хозяйственной деятельности АО "ОзенМунайГаз" в Жанаозене. О работе комиссии ведётся информирование в СМИ и соцсетях.

"В соответствии с рекомендациями 17 мая объявлен долгосрочный трёхлетний тендер по подземному ремонту скважин. Итоги будут подведены в конце июня. В случае отказа от трудоустройства экс-сотрудников "БерАли" на предлагаемые вакантные рабочие места работодатели планируют провести набор из числа безработных, стоящих в очереди на трудоустройство в нефтяную отрасль в рамках действующего алгоритма.

Члены рабочей группы неоднократно призывали сотрудников "БерАли" не поддаваться на провокации третьих лиц, не ставить бескомпромиссные и заранее невыполнимые требования, согласиться на трудоустройство на постоянные рабочие места со стабильной заработной платой", - заключили в акимате Мангистауской области.