Выдача ипотеки в Казахстане превысила триллион тенге с начала года

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За семь месяцев 2022 года объём выданных ипотечных займов в Казахстане превысил триллион тенге. 9 из 10 займов выдаются по льготным ставкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

Аналитический центр АФК представил обзор ипотечного рынка страны за первое полугодие 2022 года.

Как сообщается, рынок ипотечного кредитования, поддерживаемый госфинансированием, продолжил динамичный рост.

"По итогам первого полугодия в стране было выдано ипотечных займов на 900 млрд тенге, что выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19,5% или 147 млрд тенге. Такая динамика, несмотря на сворачивание программы "Баспана Хит", обусловлена ускорением выдачи займов Отбасы Банком (+165 млрд тенге)", - информирует финансисты.

Львиная доля выдач Отбасы Банка (94%) приходится на займы, не требующие накоплений в течение трех лет.

Бюджетное кредитование для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов в 2023 году предусмотрено в размере 20 млрд тенге.

На этом фоне столь же динамично растёт нагрузка на государственный бюджет на выплату премий (среднегодовой темп роста +29%). В прошлом году расходы государства составили 62 млрд тенге.

Качество портфеля остаётся высоким и обусловлено как ростом портфеля, так и высокими требованиями к заёмщикам по объёму первоначального взноса. Обеспокоенность вызывает его снижение по ряду льготных программ.

Эксперты отмечают, что крупные изъятия из ЕНПФ на улучшение жилищных условий имели эффект "использования стероидов": активность на рынке и цены значительно оторвались от фундаментальных факторов (доходов граждан). В свою очередь, сильный рост цен выступает ограничителем спроса на жилье ввиду снижения его доступности для граждан.