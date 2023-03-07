Выборы-2023: что забывают декларировать кандидаты в депутаты

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Юристы штаба "За честные выборы" назвали наиболее частые нарушения, допускаемые кандидатами в депутаты и их супругами с начала нынешней предвыборной кампании, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказал юрист Ануарбек Скаков, чаще всего они не отражают в декларациях наличие у себя ценных бумаг и акций, договоров долевого участия в строительстве жилых комплексов, задолженности по кредитам и прав на авторские произведения. Указание недостоверных данных служит основанием для отмены окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата. При этом отдельные кандидаты направляют в налоговые органы дополнительные декларации. Но сдача дополнительной декларации законодательством о выборах после регистрации не предусмотрена.

"Наиболее частым нарушением является то, что кандидаты и их супруги в декларациях не отразили наличие у них ценных бумаг и акций, договоров долевого участия в строительстве ЖК, задолженности по кредитам, прав на авторские произведения. Зачастую кандидаты забывают, что могут являться владельцами акций, которые записывали на них родители в период приватизации госсобственности в девяностых годах", — сказал Ануарбек Скаков.

Он также отметил, что в социальных сетях всё чаще размещаются сообщения об отмене окружными избирательными комиссиями регистрации отдельных кандидатов в депутаты мажилиса парламента.

"В силу требований пункта 2 статьи 89 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" кандидат и его (её) супруга (супруг) до регистрации представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах. В течение 15 дней со дня регистрации кандидата органы государственных доходов должны проверить достоверность сведений отражённых в этих декларациях", — пояснил он.

Отмена решения о регистрации кандидата может быть в 7-дневный срок обжалована в Центральной избирательной комисси и (или) Верховном Суде.