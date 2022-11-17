Выборы-2022: кандидаты завершают работу в регионах

Зампредседателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", доверенное лицо кандидата в президенты Жигули Дайрабаева Николай Арсютин посетил предприятие ТОО "Қызылжар сүт" в посёлке Чапаево СКО и встретился с трудовым коллективом. В ходе встречи озвучены основные направления предвыборной программы кандидата, подробно рассказано о работе партии.

В программе Дайрабаев отметил, что Казахстан, будучи богатым сырьевым государством, не может обеспечить своё население доступным топливом и энергетическими ресурсами. Поэтому на встрече с общественностью Николай Арсютин рассказал о том, что в программе особое внимание уделяется развитию сельскохозяйственной отрасли.

"Партией "Ауыл" предлагается принятие долгосрочной национальной стратегии по модернизации сельских населённых пунктов на законодательном уровне. Особенно важно повысить статус работников сельского хозяйства. Для обеспечения жителей города продовольственными товарами без коммерческих наценок планируется создание и развитие сети потребительских обществ и кооперативов в мегаполисах, моногородах, областных и районных центрах", – отметил Арсютин.

Сотрудники предприятия выслушали инициативы и выразили уверенность в том, что, если эти проекты будут реализованы, проблемы в отрасли будут решены.

Далее представители партии провели встречу с избирателями в библиотеке имени Сабита Муканова в Петропавловске. На совещании обсуждали планы кандидата на будущее, проекты партии "Ауыл", даны ответы на вопросы общественности.

Мейрам Кажыкен посетил Южно-Казахстанский государственный педагогический университет в Шымкенте. Здесь прошла встреча со студентами и преподавателями вуза.

Учащиеся проявили неподдельный интерес, задавая вопросы. Они касались не только образования, развития культуры, политики, но и экономики и национальной безопасности.

Кажыкен отметил, что для социально-экономического развития южных областей, а также для повышения обороноспособности страны необходимо создать мощный военно-промышленный комплекс, где будет налажено производство военной и гражданской техники.

"Между Таразом и Шымкентом есть посёлок Тулкибас. Там можно создать большой технологический кластер. Мы все видим, какая сейчас международная ситуация. Нам нужно иметь возможность защитить свой покой. Пришло время создавать своё вооружение. И это возможно сделать в Тулкибасе. Для этого там должно быть развито сильное производство. В Таразе и Шымкенте есть предприятия по производству химической, железобетонной и металлической продукции. Благодаря кластеру будут созданы рабочие места. Если открыть хороший современный кластер, тогда и вооружение будет современным. Я думаю об этом – о создании в будущем такого производства", - сказал кандидат.

В этом кластере, добавил Кажыкен, могли бы работать те студенты, кто сейчас изучает химию, биологию, физику, инженерию. Он высказал веру в молодое поколение, в их силы и желание менять устоявшийся мир.

"Молодёжь во все времена отличалась от взрослых. Вы другие, чем мы. У вас более открытый взгляд, в вас нет страха. Не сходите с этого пути. Будьте открыты миру, не прячьтесь. В будущем вы сами будете учить молодёжь и передавать им знания и опыт", - добавил он.

На молодёжь кандидат делает большую ставку в своей политической программе. По его словам, сейчас для них нужно создавать необходимые условия во всех сферах жизни.

"Моя задача, когда я стану президентом – открыть вам двери. Молодёжь невозможно обмануть, и я это вижу каждый раз, встречаясь со студентами. Поэтому я говорю им правду", - заметил Кажыкен.

Он не обошёл стороной вопросы обеспечения жильём, повышения заработных плат, пенсий, соцвыплат, улучшения качества медицины.

Студенты спросили кандидата, чем он намерен заняться в первый день своего президентства.

"Конечно же, буду решать вопросы профсоюзов. Они меня выдвинули, и я должен оправдать их доверие. Моя задача в этом плане – создать институт социального партнёрства с равными правами и соблюдением интересов всех сторон – трудящихся, работодателей и государства", - рассказал Мейрам Кажыкен.

Кандидат Салтанат Турсынбекова провела встречу с населением в Петропавловске. Она высказалась на тему развития женского предпринимательства в Казахстане.

По словам общественницы, женское предпринимательство обеспечивает 31,4 процента рабочих мест в секторе МСБ. По данным 2020 года в Казахстане процент предприятий, возглавляемых женщинами, составил 28,3.

Правозащитница рассказала, что предлагает полностью освободить от налогов малый бизнес и индивидуальных предпринимателей.

"Нужно дать предпринимателям возможность встать на ноги. Когда они перейдут на средний уровень, там уже ввести льготное налогообложение. Льготный режим в зависимости от сферы деятельности. А крупному, и особенно игорному бизнесу, наоборот – увеличить налоги", - отметила она.

Присутствующие спрашивали кандидата о предвыборной программе. В частности, о снижении пенсионного возраста для женщин, судебно-правовой реформе и изменениях в сфере экономики.

Кандидат Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в посёлке Шортанды Акмолинской области.

Для населённого пункта характерна та же проблема, что и во многих сёлах Казахстана – это отсутствие необходимой инфраструктуры.

Как отметил Ауесбаев, чтобы исправить ситуацию, нужно усиливать местное самоуправление. Кандидат от ОСДП предлагает избирать депутатов маслихатов всех уровней исключительно по одномандатным округам. В этом случае на местном уровне народные избранники будут нести полную ответственность за реализацию своих предвыборных обещаний и держать руку на пульсе.

"Изменения должны произойти и на высшем уровне. Казахстан должен перейти к парламентско-президентской форме управления. То есть полномочия президента должны быть существенно пересмотрены. Главную роль в управлении государством должен играть парламент. Законотворческий орган следует переформатировать. Депутаты должны избираться по партийным спискам лишь на 50 процентов. Половина народных избранников должна формироваться из числа самовыдвиженцев по одномандатным округам", - считает кандидат.

Каракат Абден провела встречу с избирателями в Таразе.

Кандидат вместе с патронажными медсестрами посетила семьи беременных женщин, а после заявила, что необходимо уделить особое внимание поддержке патронажной службы.

"Забота о здоровье матери и ребёнка – это вопрос национального уровня. Мы должны оградить женщин, которые вынашивают в утробе ребёнка, от негативных факторов, влияющих на их здоровье. Статистика на сегодняшний день очень плохая. Количество детей с аутизмом в последние годы увеличилось в 20 раз, много детей с орфанными и другими тяжёлыми заболеваниями. Необходимо проводить работу профилактическую и предотвращать риски ещё на начальном этапе. Поэтому здесь очень важна работа патронажной службы. Труд патронажных работников особо востребован в нынешнее время. Но зачастую общество не понимает значимость этой специфики и относится к патронажным медсёстрам как к сиделкам. На самом деле, патронажная медсестра – это высококвалифицированный специалист и отношения общества и государства должно быть соответствующим. Поэтому считаю необходимым принять действенные меры по поддержке патронажной службы, проводить информационно-идеологическую работу среди населения", - сказала кандидат.

Члены республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Алматы.

Руководитель РОШ Ерлан Кошанов отметил, что с начала избирательной кампании во всех регионах страны прошло более 20 тысяч агитационных мероприятий.

"Сторонники Касым-Жомарта Токаева встречались с жителями городов, районов и отдалённых населённых пунктов, разъясняя основные направления предвыборной программы кандидата. В целом, менее чем за месяц в агитационных мероприятиях приняло участие более двух миллионов казахстанцев", - сказал Ерлан Кошанов.

В ходе беседы со студентами в одном из общежитий КазНУ члены штаба акцентировали внимание на приоритетах кандидата по совершенствованию молодёжной политики.

Далее сторонники Касым-Жомарта Токаева обсудили с экспертами и политологами блок предвыборной программы, посвящённый политическим преобразованиям, повышению эффективности государственного аппарата и защите прав граждан.

В этот же день состоялась встреча с представителями малого среднего бизнеса, в ходе которой члены РОШ рассказали о предлагаемых кандидатом инициативах по поддержке и развитию предпринимательства.

На встрече с творческой интеллигенцией члены РОШ обсудили предлагаемые кандидатом меры по сохранению исторического наследия, поддержке культуры и развитию отечественного искусства.