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Выборы-2022: кандидаты в президенты убеждают избирателей в регионах отдать за них голоса
Кандидаты в президенты Казахстана продолжают активно проводить предвыборную агитацию в регионах, передаёт BaigeNews.kz.
Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев приехал в Мангистаускую область. Он побывал в Жанаозене и провёл встречу с избирателями в лицее "Білім-Инновация".
Собравшимся кандидат рассказал об основных положениях своей предвыборной программы.
Как отметил Ауесбаев, нефтегазовая отрасль приносит Казахстану львиную долю доходов бюджета. При этом регион остается одним из самых неразвитых в инфраструктурном плане.
"Всё это следствие несбалансированной региональной политики", - отметил спикер.
Выход из этой ситуации кандидат от ОСДП видит в форсированном внедрении выборности акимов всех уровней, в том числе областных. В числе реформ он также предлагает усовершенствовать бюджетные процедуры. В каждом населённом пункте должен появиться свой открытый бюджет, в котором онлайн будут отображаться все движения государственных средств.
Кроме того, в предвыборной программе Нурлана Ауесбаева прописана необходимость внедрения Стандарта качества жизни казахстанцев. В нём должны быть предусмотрены все потребности человека, начиная от качественного питания, заканчивая отдыхом.
Жигули Дайрабаев прибыл в Мангистаускую область. Кандидат встретился с коллективом мукомольного завода "Саукымбек", расположенного в Мунайлинском районе. Запущенный несколько лет назад цех производит муку высшего сорта и обеспечивает постоянной работой около 70 человек. Сотрудники пожаловались на иногда возникающие трудности с поставкой пшеницы на предприятие и дефицит вагонов.
"Одной из основных отраслей аграрного сектора в Казахстане является земледелие. Площади в северных, центральных регионах страны позволяют обеспечить зерном республику в целом и даже экспортировать зерновые культуры за рубеж. Однако подобные проблемы, возникающие внутри страны, негативно сказываются на работе предпринимателей. Я всегда говорю, что мы должны честно трудиться и поддерживать наших граждан, которые обеспечивают население качественной и доступной пищей. В Казахстане развивать и поддерживать безопасность продовольственного рынка необходимо за счет отечественного производства, не зависящего от импорта", – отметил Жигули Дайрабаев.
После кандидат посетил откормочный комплекс, обеспечивающий жителей Актау качественным мясом. Но проблема с водой здесь ещё не решена, завод вынужден покупать её.
"Дефицит водных ресурсов сегодня волнует многие страны мира. По прогнозам специалистов, проблема не утратит своей актуальности и в дальнейшем как межгосударственный важный вопрос. Потому что вода является источником жизни. Только при решении этого вопроса на государственном уровне мы сможем эффективно работать и обеспечить водой регион", – сказал кандидат.
Также Жигули Дайрабаев встретился с жителями села Мунайлы. Особое внимание в ходе встречи уделили вопросам заготовки кормов. По словам владельцев крестьянских хозяйств, по сравнению с прошлым годом это направление даёт положительные результаты. В связи с этим кандидат уверен, что для предотвращения таких проблем необходимо развивать метод капельного орошения. Применение современных технологий и оборудования в сфере сельского хозяйства позволит повысить производительность производства.
Мейрам Кажыкен провёл работу с избирателями в Алматы. Он принял участие в круглом столе, посвящённом противодействию коррупции. Организатором мероприятия выступил алматинский штаб кандидата. В числе участников – представители правоохранительных органов и департамента по борьбе с коррупцией, доверенные лица и общественники.
Стороны обсудили влияние коррупции на социально-экономическое развитие и население Казахстана, зарубежный опыт по противодействию этому явлению.
В международном рейтинге Индекса восприятия коррупции (CPI) Казахстан занимает нижние строчки. По итогам 2021 года страна находилась на 102-м месте среди 180 стран мира.
Во время встреч с избирателями в регионах Кажыкен не раз отмечал, что намерен "вести жесткую борьбу с коррупцией, не взирая на лица". Поскольку построение правового государства невозможно без действенных законов и правил по предотвращению взяточничества, подкупа, использования полномочий должностными лицами, уверен он.
"Нужны строгие законы. И они должны исполняться. Коррупция – это культурный феномен. Поэтому преодоление, снижение коррупции заключается в воспитании и культуре. Одной только репрессией коррупцию не истребить. Нужно сильное гражданское общество, которое будет подотчетно обществу, гражданам. Вот, что нам надо – сильное гражданское общество, независимые профсоюзы, ассоциации предпринимателей и много других организаций. Тогда люди смогут, сообща, контролировать, следить за тем, как государство перераспределяет контракты, бюджет, земельные участки и прочее", - сказал Кажыкен, выступая на конференции.
К сожалению, добавил он, у нас нет гражданского общества, которое могло бы противостоять коррумпированным лицам.
В качестве одной из решающих мер кандидат предлагает увеличение доли предпринимателей и минимизирование участия государства в экономике.
"Как сократить долю государства? Нужно отодвинуть госорганы от многих задач. Бизнес сам может справиться", - пояснил Кажыкен.
Подводя итоги, стороны пришли к единому мнению, что необходимы результативные методы профилактики коррупционных правонарушений. А антикоррупционные меры должны быть сконцентрированы на трёх основных направлениях: законодательстве, судебной и правоохранительной системах.
В Республиканском общественном штабе кандидата в президенты РК Касым-Жомарта Токаева состоялась встреча члена РОШ, серебряного призёра Кубка мира по шорт-треку Абзала Ажгалиева с молодёжью.
Популярный спортсмен отметил важность перехода от принципа "Для молодёжи" к принципу "С молодёжью".
"Я считаю, что нынешняя молодёжь всегда выражает свою гражданскую позицию и желает принимать активное участие в жизни страны. Поэтому очень важно выстраивать правильные взаимоотношения между молодёжью и уполномоченными структурами. Потому что только молодые люди сами лучше знают, чего они хотят. Именно поэтому во мне откликнулась часть "Новое поколение" предвыборной программы Кандидата, где говорится об этом", - отметил он.
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