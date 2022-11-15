Лента новостей
- Иностранные дипломаты ознакомились с ходом подготовки к предстоящим выборам президента Казахстана 17:14 36
- В каком из регионов Казахстана самый дешёвый чай 16:55 103
- "Тарифы на транзитную перевозку российского зерна не менялись" - КТЖ 16:48 106
- Честно, открыто и справедливо - казахстанские политологи о грядущих выборах президента 16:36 129
- Токаев прилетел в Алматы 16:18 182
- Казахстанцы завоевали две путёвки на чемпионат мира по водным видам спорта 15:59 167
- Выборы 2022: что известно о кандидате в Президенты Мейраме Кажыкене 15:54 166
- К семи годам приговорили руководителя фирмы, не выплатившей налоги в Шымкенте 15:23 253
- Парковки будут бесплатными 20 ноября в Астане 15:04 283
- Прямые рейсы между Казахстаном и США - как идёт подготовка к запуску, рассказали в МИИР 14:49 260
- Проезд в общественном транспорте Астаны будет бесплатным в день выборов Президента 14:43 248
- Подпольный цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили в Жамбылской области 14:26 273
- "Январские события не влияют на суд по делу Стати" - глава Минюста 14:20 335
- Каракат Абден: "Я знаю, что нужно семье, обществу и Родине!" 13:26 361
- Свыше 300 миллиардов тенге активов вернули Казахстану - глава АФМ доложил Токаеву 13:25 299
- Когда будут известны результаты расследования аварии на шахте АМТ, рассказал Ильин 12:46 380
- Суд приговорил Бахытгуль Хаменову к семи годам 12:46 337
- Как и когда введут в обращение цифровой тенге? 12:45 552
- Зарплату спасателей в Казахстане повысят в 2023 году 12:26 404
- "Давление сохраняется": Министр нацэкономики высказался о росте цен в РК 12:15 398
- В Казахстане на 271 ребенка приходится одна детская больничная койка 11:55 544
- Казахстанцы выплатили налогов на 89 миллиардов тенге больше, чем планировалось - Минфин 11:43 390
- Около половины погибших при пожарах были в состоянии алкогольного опьянения - МЧС РК 11:38 437
- Дефицит газа в Уральске вызвал ажиотаж на заправках 11:05 422
- Инфляция платных услуг в Казахстане достигла 13,5 процента - Нацбанк 10:47 376
- Объём инвестиций в недвижимость в РК с начала года увеличился почти на 15 процентов 10:38 380
- 2,4 триллиона тенге пенсий выплатили казахстанцам 10:07 479
- 42 казахстанца заразились COVID-19 за сутки 09:46 418
- Каракат Абден намерена подать иск в суд на блогера 09:43 1362
- Водители Шымкента накатали почти восемь миллиардов тенге штрафов 08:56 483
- В восстановительных работах на ТЭЦ Риддера задействовали ещё 150 человек 08:28 657
- Злостных неплательщиков алиментов трудоустраивают в Павлодарской области 08:18 1052
- Снес остановку в Петропавловске: врачи рассказали о состоянии детей 07:50 609
- Многоэтажки Темиртау страдают от плохого отопления 06:35 564
- Услуги кинотеатров в Казахстане подорожали на 10% 05:26 472
- Загадочную смерть на ж/д путях расследуют в Карагандинской области 04:14 2328
- Стало известно о запрете ОАЭ пускать россиян без обратных билетов на самолет 03:22 1202
- Рост младенческой смертности фиксируют в Костанайской области 02:07 462
- Сотни нарушений выявили на ТЭЦ в ВКО 01:53 688
- На 16 тысяч домашних животных повесили светоотражающие ленты туркестанские полицейские 01:16 468
- Инспекторы раскритиковали борьбу с замором рыбы в Павлодаре 00:40 485
- Каракат Абден: "Уделяйте больше внимания не кандидатам, а избирателям" 00:10 530
- 77,5% казахстанцев намерены участвовать в голосовании на досрочных президентских выборах – соцопрос 14.11.2022 449
- В Казахстане усилено патрулирование республиканских трасс 14.11.2022 475
- С жителей Риддера не будут взимать плату за услуги ТЭЦ за ноябрь 14.11.2022 613
- Семье погибшего пожарного подарили квартиру в Абайской области 14.11.2022 922
- Нарушения при проведении опросов общественного мнения выявили в Казахстане 14.11.2022 433
- На выборы президента в Казахстане можно прийти с цифровым удостоверением личности 14.11.2022 475
- "Лучше, чем Питер" — релокант из России об Алматы 14.11.2022 6517
- Сколько независимых наблюдателей будут следить за выборами президента в Казахстане 14.11.2022 388
- Токаев: Будущее нашей страны – в руках молодёжи 14.11.2022 454
- Выборы-2022: кандидаты в президенты убеждают избирателей в регионах отдать за них голоса 14.11.2022 536
- ЦИК отозвала аккредитацию двух международных наблюдателей 14.11.2022 433
- Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по водному поло 14.11.2022 507
- Часть Атырау осталась без электроэнергии 14.11.2022 424
- В столице родилась тройня Касым, Жомарт и Кемел 14.11.2022 1094
- В Украине не откроют избирательный участок для выборов президента Казахстана 14.11.2022 422
- Землетрясение произошло в Алматинской области 14.11.2022 535
- Создана комиссия по реорганизации Национальной академии наук РК 14.11.2022 1047
- КНБ задержал участника трансграничной преступной группировки в РК 14.11.2022 605
- Казахстанцев нет среди пострадавших при взрыве в туристическом центре Стамбула - МИД 14.11.2022 574
- Какие купюры подделывают чаще всего в Казахстане 14.11.2022 381
- Казахстанцев предупредили о сильных морозах в ряде регионов 14.11.2022 17155
- Президент принял посла США 14.11.2022 573
- В Сети опубликовали кадры задержания предполагаемой террористки в Стамбуле 14.11.2022 3166
- Бакытгуль Хаменова попросила судью об оправдании 14.11.2022 1000
- Салтанат Турсынбекова предложила своей оппонентке Каракат Абден сняться с предвыборной гонки 14.11.2022 593
- Россия передаст трёх амурских тигров Казахстану в 2025 году 14.11.2022 466
- Выброс сероводорода мог стать причиной гибели тюленей на Каспии - Минэкологии 14.11.2022 449
- Обновлены требования для въезда казахстанцев в Китай 14.11.2022 474
- В Казахстане свыше 400 тысяч больных диабетом обеспечиваются бесплатными лекарствами - Минздрав 14.11.2022 410
- Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов ряда государств 14.11.2022 535
- "Дочку" "Самрук-Казына" возглавил бывший председатель правления Казпочты 14.11.2022 790
- Белый медвежонок Айка поселится в зоопарке Алматы 14.11.2022 431
- Премьер-министр подписал постановление об определении границ Улытауской области 14.11.2022 457
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции 14.11.2022 606
- На свадьбе в Шымкенте стреляли из двух автоматов 14.11.2022 1868
- В Казахстане запретили охоту на особо охраняемых природных территориях 14.11.2022 928
- Первый смертельный приговор вынесли в Иране за участие в антиправительственных выступлениях 14.11.2022 487
- Алан Курмангалиев взял "бронзу" международного турнира по настольному теннису в Словакии 14.11.2022 415
Выборы 2022: что известно о кандидате в Президенты Мейраме Кажыкене
Доктор экономических наук, руководитель Института экономических исследований Мейрам Кажыкен был выдвинут в кандидаты на пост президента РК на внеочередных выборах от содружества профсоюзов "Аманат". Корреспондент BaigeNews.kz собрала известные факты о 61-летнем претенденте.
Мейрам Кажыкен родился в 1961 году в селе Кызыл-Курама Майского района Павлодарской области. Основная его специальность - инженер-гидротехник. В 1998 году он окончил Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК. После чего прошёл краткосрочные курсы по макроэкономике.
Он начал свой карьерный путь с главного специалиста, начальника отдела управления экономики Павлодарской области. После чего работал на разных должностях в департаментах и управлениях областного акимата. Также был советником премьер-министра, заведующим отделом производственной сферы и инфраструктуры канцелярии премьер-министра РК.
Он в разное время занимал руководящие должности в АО "Казахстанский институт развития индустрии", в ТОО "Научно-исследовательский институт инновационной экономики", в Центре обучения исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов РК. Являлся председателем совета директоров ОАО "KEGOC", АО "Центр маркетингово-аналитических исследований", Ассоциации машиностроителей Казахстана, а также членом совета директоров АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий", АО "Инвестиционный фонд Казахстана" и АО "НК "Kazakhstan Engeneering".
Кроме того, как доктор экономических наук по специальности экономическая теория он написал книгу "Теория устойчивости социально-экономической системы".
Сейчас Мейрам Кажыкен является директором Института исследований современного общества. Он также известен как лидер инициативной группы по созданию политической партии Yntymaq.
Начал свою предвыборную кампанию он в родном месте - Павлодарской области. По словам кандидата, его программа нацелена на предоставлении всем равного доступа к возможностям для развития способностей и их реализации в жизнедеятельности.
Особое внимание будет уделено молодежи, образованию и подготовке учителей, заявил он. Также кандидат в Президенты отдельно остановился на основных тезисах "Правового государства" и на работе профсоюзных организаций.
-
Trend news
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3203
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 7460
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 2504
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1669
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1797
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8619
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 40135
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1519
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1211
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 10885
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2086
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18185
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3543
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2392
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3843
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7918
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6112
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2075
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9777
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1712
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1787
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2539
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34350
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2558
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3756
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2361
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3420
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3660
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43520
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2111
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58275
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14392
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17567
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3200
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3068
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4105
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4263
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5559
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13448
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6707
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89595
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5636
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5153
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14031
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7361
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4046
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4384
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34180
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5177
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6293
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13217
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12420
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9159
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301792
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9643
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8972
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26200
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9474
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9217
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16289
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11857
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11609
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13320
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29757
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11348
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15068
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22599
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13074
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13582
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10442
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30539
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10519
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349825
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 39046
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11427
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11947
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17854
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 11157
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 51083
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 16089
-
- Токаев прилетел в Алматы 16:18 182
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 661
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 764
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 982
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 644
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1043
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 800
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 989
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 936
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1086
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1255
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1107
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1257
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1486
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1486
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1691
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2169
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2495
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2151
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2417
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2305
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2401
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2415
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2180
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2663
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2899
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2616
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20825
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2927
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2774
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2789
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7880
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3517
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14035
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12197
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12207
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12799
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11800
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16114
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12868
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14312
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15292
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14993
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12541
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12968
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30309
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13961
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16536
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13044
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14240
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14913
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16171
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14339
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16307
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15840
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17007
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16915
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33553
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17387
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18370
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18005
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18925
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18839
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28066
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18323
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25622
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36371
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20096
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26704
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24825
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26611
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22695
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24230
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22543
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22148
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22109
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37804
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24179
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22257
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27448