Выборы 2022: что известно о кандидате в Президенты Мейраме Кажыкене

Фото: mssi.kz

Доктор экономических наук, руководитель Института экономических исследований Мейрам Кажыкен был выдвинут в кандидаты на пост президента РК на внеочередных выборах от содружества профсоюзов "Аманат". Корреспондент BaigeNews.kz собрала известные факты о 61-летнем претенденте.

Мейрам Кажыкен родился в 1961 году в селе Кызыл-Курама Майского района Павлодарской области. Основная его специальность - инженер-гидротехник. В 1998 году он окончил Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК. После чего прошёл краткосрочные курсы по макроэкономике.

Он начал свой карьерный путь с главного специалиста, начальника отдела управления экономики Павлодарской области. После чего работал на разных должностях в департаментах и управлениях областного акимата. Также был советником премьер-министра, заведующим отделом производственной сферы и инфраструктуры канцелярии премьер-министра РК.

Он в разное время занимал руководящие должности в АО "Казахстанский институт развития индустрии", в ТОО "Научно-исследовательский институт инновационной экономики", в Центре обучения исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов РК. Являлся председателем совета директоров ОАО "KEGOC", АО "Центр маркетингово-аналитических исследований", Ассоциации машиностроителей Казахстана, а также членом совета директоров АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий", АО "Инвестиционный фонд Казахстана" и АО "НК "Kazakhstan Engeneering".

Кроме того, как доктор экономических наук по специальности экономическая теория он написал книгу "Теория устойчивости социально-экономической системы".

Сейчас Мейрам Кажыкен является директором Института исследований современного общества. Он также известен как лидер инициативной группы по созданию политической партии Yntymaq.

Начал свою предвыборную кампанию он в родном месте - Павлодарской области. По словам кандидата, его программа нацелена на предоставлении всем равного доступа к возможностям для развития способностей и их реализации в жизнедеятельности.

Особое внимание будет уделено молодежи, образованию и подготовке учителей, заявил он. Также кандидат в Президенты отдельно остановился на основных тезисах "Правового государства" и на работе профсоюзных организаций.