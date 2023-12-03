  • 3 Декабря, 14:48
  • BAIGENEWS

Выбежавшая на дорогу лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Жетысу

Сегодня, 13:48
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 13:48
Сегодня, 13:48
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Авария произошла утром 3 декабря на выезде из города Саркана. Автомобиль Audi A8 столкнулся с лошадью, внезапно выбежавшей на проезжую часть дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

На месте происшествия погиб 45-летний водитель Audi A8. 54-летний пассажир иномарки с различными травмами госпитализирован в районную больницу. 

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению владельца животного.

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