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  • "Вы умерли, как вы пришли?": актюбинца по ошибке внесли в список умерших
pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 01:41
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

"Вы умерли, как вы пришли?": актюбинца по ошибке внесли в список умерших

68-летний житель Актобе Ромахан Кенжибаев обратился за больничным листком в поликлинику, а там по ошибке оформили его смерть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Ромахан Кенжибаев рассказывает, что в день, когда ему должны были закрыть больничный, позвонила участковый врач и сообщила невероятное известие.

"Было пятое, а шестого мне на работу. И вот она утром звонит: "дядя Рома, вы где?" Я говорю: "как где, дома. Как дома? Бегите сюда! Пришёл, она открывает, а там в компьютере всё заблокировано. 5 октября 2022 года в 12 часов дня я уже умер, оказывается", - говорит мужчина.

Собственная смерть принесла ему массу проблем. Теперь документы оказались недействительными, заблокированы и банковские карты.

"Пошёл в ЦОН, дождался очереди, показываю удостоверение. Мне говорят: "вы умерли, как вы пришли?" У меня всё заблокировано. Ни документов, ничего. Даже заработанные деньги не могу получить", - рассказал Ромахан Кенжибаев.

Как выяснилось, смерть пациента зарегистрировали в другой поликлинике, куда мужчина ни разу не обращался. Причина – банальная невнимательность. Врач-статистик перепутала цифры ИИН, и в базу умерших попал Ромахан Кенжибаев. В поликлинике извинились перед мужчиной и пообещали помочь с восстановлением документов

"Были принесены извинения от лица доктора, от лица нашей поликлиники, а также если какие-то документы утратили силу, мы полностью возместим госпошлину за изготовление", - сказал главный врач поликлиники №4 Актобе Мереке Нуртазин.

Невнимательному врачу объявили выговор. 

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#истории людей #Актобе
Журналист
Сегодня, 01:41
479
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