Вы не сможете очернить мою репутацию - Сабина Алтынбекова обратилась к завистникам

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова написала пост-обращение к хейтерам в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Завистник подобен человеку, который затапливает печь, а потом сам бросается в пламя. Зависть причина многих бед. Она делает нрав человека скверным, отвращает его от благих дел и подталкивает к несправедливости. Зависть лишает человека покоя и не приносит ничего, кроме зла. В некоторых случаях зависть становится причиной злословия. Человек завидует тому, кого люди любят и хвалят, и начинает очернять этого человека, чтобы уронить его в глазах людей. Зависть делает сердце человека чёрным, а его самого несчастным, потому что он обретает покой лишь тогда, когда тот, кому он завидует, лишается дарованного ему блага. Поэтому обращаюсь к определённым нескольким людям, моя жизнь не поменяется от того, что вы будете бегать и гадить на моём пути, подкупать определённые СМИ, паблики, определённых людей чтобы писали заявления", - сообщила спортсменка.

Она добавила, что продолжит трудиться, улучшать свою жизнь, стремиться, ставить цели и добиваться их.

"Меня не сломаешь, не обидишь, не разозлишь. Вы не сможете очернить мою репутацию, ведь умные люди понимают. Пока вы судорожно пытаетесь подпортить мне жизнь, я использую ваши действия в свою пользу. Будьте счастливы и так увлечены улучшением собственной жизни, чтобы у вас не было времени ненавидеть, подставлять, судить, критиковать, спорить или сплетничать. С любовью, S20", - написала пост Сабина.

Напомним, летом волейболистка открыла курсы по наставничеству. Их стоимость составляла 290 тысяч тенге. После в Сети появились сообщения, что некоторые покупатели остались недовольны курсом и потребовали, чтобы деньги им вернули. С коллективным заявлением они обратились в полицию.