Ввоз сахара по квотам в Казахстан продлён до 31 декабря

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Правительство утвердило новые формы заявок на получение квот на ввоз сахара: белого для реализации на внутреннем рынке и тростникового для промышленной переработки, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Открытые НПА.

Согласно изменениям, уполномоченный орган должен размещать объявление о приёме заявок на участие в распределении объёмов квот на период с 15 сентября по 31 декабря 2022 года:

на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции;

сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки.

Минимальный заявленный объём на одного заявителя на получение квоты на ввоз сахара составляет в совокупном объёме не менее 3300 тонн.

Напомним, минувшей весной и летом в Казахстане произошёл рекордный рост цен на сахар. В июле на расширенном заседании правительства президент Казахстана объявил выговор министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву и вице-премьеру Бахыту Султанову за дефицит сахара в стране. Касым-Жомарт Токаев назвал позором то, что происходит в магазинах. В ряде городов наблюдалась давка из-за сахара. Карагандинским продавцам и вовсе пришлось вызвать полицию из-за неадекватного поведения покупателей.