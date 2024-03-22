Введут ли в Казахстане оценку расходов получателей АСП

Модель обеспечения населения социальной помощи в Казахстане планируется реформировать. Какие моменты в данной сфере требуют доработки, BaigeNews.kz рассказала доктор экономических наук, профессор Татьяна Притворова.

— Президент поручил правительству определиться с новой моделью предоставления социальной помощи населению. Какие вопросы стоят сегодня?

Эксперты Всемирного банка занимаются изучением вопросов соцобеспечения. У них разработан код, из которого складывается логика госпрограмм социального профиля. Адресная социальная помощь — это система мер, которые идут в одном направлении, главная их цель – снижение бедности.

Бедность в данном случае трактуется как ситуация, когда люди попали в рисковую зону, и не могут быть представлены на рынке труда. В этой области рассматривается три компонента. Первый — величина черты бедности. Второй — право доступа к адресной соцпомощи. В разных странах он формулируется по-разному. По сути это перечень требований, которые должен выполнить соискатель или семья. Эти требования отражены в нормативно-правовых актах, в законодательстве. Третий компонент — механизм доставки: то, как поступает эта помощь. Это могут быть денежные трансферты, налоговые льготы, социальные услуги, натуральные трансферты.

— Президент поручил, чтобы механизм оказания социальной помощи и поддержки был более адресным. Что с этим не так сейчас?

— Здесь речь идет о том, как правильно выявлять людей, которые действительно нуждаются в социальной помощи. Существует большое количество практик. Если исходить из мирового опыта, то чаще всего применяется методика, которая ориентируется на доходы.

То есть оценивают доходы, делят на количество членов домохозяйств. Черта бедности говорит — достаточно или недостаточно этого дохода. Зачастую доходов оказывается недостаточно.

Во-первых, есть люди, которые скрывают свои доходы, во-вторых, есть люди, которые имеют доходы, но они на один тенге выше, чем черта бедности. По формальным признакам они уже не имеют права на эту помощь.

В то же время, если посмотреть на их образ жизни, материальные активы, в каком доме они живут, какие у них кровати, какие компьютеры и так далее, можно понять, что они тоже бедные. Любая система всегда имеет "ошибки включения". К ним относятся те, кто скрывает свои доходы и путем обмана получает АСП. А ситуация, когда действительно бедные не попадают в систему соцпомощи, потому что у них доходы на один тенге выше порога бедности, называется "ошибками исключения".

В казахстанской системе оказания соцпомощи, безусловно, есть "ошибки включения", то есть люди, которые скрывают свои доходы, могут получать АСП.

Согласно базе Министерства труда и социальной защиты населения, в 2023 году средняя семья, которая получает АСП, состоит из 5,6 человека. 3,6 человека являются детьми – им ещё нет 18 лет. Когда говорят, что каждый пятый человек получает АСП, они что всех детей посчитали?

Но мы не можем оценивать детей как трудоспособных. 0,02 человека имеют статус инвалидов, но их очень мало, потому что у них свои пособия, они только в составе больших семей туда попадают. 0,01 человека – это пенсионеры, тоже случайно попадают, потому что живут в очень больших семьях.

Дальше начинается вопрос самой базы. 1,73 человека – это трудоспособные граждане. Это те люди, которые получают АСП и работают. Если мы посмотрим дальше, то получится, что из 1,73 трудоспособных граждан у нас 0,12 всего-навсего безработных, то есть очень маленькая часть. 0,6 занимаются уходом за другими членами семьи на дому, то есть они ухаживают либо за детьми, либо за престарелыми.

Если мы вычтем 0,12 и 0,6, будет у нас практически 0,72. 1,01 имеют работу на момент обращения. Получается, подавляющее большинство людей, которые сидят сейчас в этой базе, уже имеют работу. То есть, если мы сравниваем с безработными, а их очень мало, мизер по сравнению с тем, сколько из них имеют работу, это две большие разницы.

Почему они сидят в этой базе, если они уже имеют работу? Этот вопрос распадается на две части. Первая часть – да, они реально мало зарабатывают, поэтому они не могут содержать свои семьи. Это могут быть уборщицы, библиотекари, низкоквалифицированные рабочие, которые работают, но не могут вытащить семью из бедности. Их достаточно много, они скрывают свои доходы, используют разные схемы. Самая простая – человек договорился со знакомыми, его формально на работу взяли и начисляют минимальную зарплату, чтобы он получал соцпомощь, а зарплату в конвертах.

В Минтруда по этой причине намерены перейти к определению нуждающихся в соцпомощи по расходам. Но сделать это очень сложно. Практически никто в мире не делает адресацию социальной помощи по расходам. В помощь этой методике есть инструмент оценки материальных активов, людей получающих соцпомощь. То есть к людям приходят домой, оценивают их материальные активы. Я думаю, в министерстве хотят совершенствовать цифровые базы. Подспорьем здесь могут стать Всеобщее декларирование.

Что касается оценки материальных активов, то ее не сами сотрудники служб занятости проводят, а ходит участковая комиссия, которая обычно состоит из учителей, местных жителей, участковых полицейских. Здесь может отрабатывается не очень корректно. Это же бесплатная работа, она не оплачивается.

Если мы начнем усложнять механизм проверки, то нужно будет платить людям за то, что они будут ходить, отслеживать, оценивать как профессиональные оценщики. Мы вроде экономим и тут же получаем дополнительные расходы. Другими словами, эти механизмы контроля, тоже всегда требуют затрат.

— А по мобильным платежам можно отслеживать расходы получателей АСП?

Это банки могут определять. Здесь уже вопросы банковской деятельности, там есть определенные моменты.

Подытожим, проблема, во-первых, в механизмах определения доходов и расходов. Ни то, ни другое не гарантирует эффективности на 100%. Во-вторых, это прокси-методы, когда приходят и смотрят, в каких условиях они живут.

Наш министр поднимала вопрос того, что есть среди получателей АСП такие, которые снимают квартиры в элитных домовладениях в Астане. За аренду квартиры, которая имеет определенный класс, они платят 200 тыс. тенге ежемесячно.

Если гражданин имеет жилье в таком сегменте, значит он имеет доходы. Также проблема в том, что есть люди, которые не проходят в систему и не получают в АСП, потому что у них доходы незначительно выше порога бедности.

Недавно некоммерческая организация в Алматы проводила опрос, в котором одна из женщин-респондентов сообщила, что она имеет доход чуть больше черты бедности, ее исключают из АСП, при этом она сразу же теряет доступ к фонду программы "Всеобуч", которая детей бесплатно обеспечивает учебниками, школьными принадлежностями. Мало того, что она теряет денежные трансферты, она еще теряет "Всеобуч". А сколько таких у нас граждан, которые не входят в АСП, но нуждаются?