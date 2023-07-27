Втрое выросло число иностранных туристов, приезжающих в Казахстан

Фото: BaigeNews.kz

В Минкультуры и спорта сообщили о росте числа иностранных туристов, посетивших нашу страну с начала лета, передаёт BaigeNews.kz. По сравнению с 2022 годы, показатель увеличился втрое.

Так, по данным информационной системы еQonaq, с 1 июня по 23 июля в гостиницах страны остановились 250 468 иностранцев. Это более чем в три раза выше, показатели аналогичного периода прошлого года. В 2022 году за это время в отечественных отелях отдохнули 77 645 иностранных туристов.

Количество туристов из стран СНГ составило 180 тысяч, или 72 процента от общего числа. В прошлом году этот же показатель составлял 77 процентов. То есть увеличивается доля туристов из дальнего зарубежья.

Число туристов из Монголии выросло в 11,6 раза (с 489 до 5 683-х), из Китая – в 8,5 раза (с 2 223-х до 18 954), из Индии – в 4,7 раза (с 1 245 до 5 887), из Южной Кореи – в 3,8 раза (с 939 до 3 585), из Ирана – в 3,8 раза (с 237 до 897), из Германии – в три раза (с 1 659 до 5 054-х), из США – в 2,2 раза (с 1 237 до 2 761-го).

Основными направлениями отдыха иностранных туристов в стране стали Алматы (77 308 человек), Астана (38 463 человека), Алматинская область (19 049 человек) и Мангистауская область (15 062 человека).