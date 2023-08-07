Вторые сутки ищут туриста в горах Алматы

39-летнего туриста вторые сутки не могут найти в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

5 августа мужчина в одиночку вышел совершить восхождение по маршруту: Чимбулак-Перевал Талгарский (3163 м) - Ледник Богдановича (3500 м) - пик Абая (4010 м). Предупредил знакомых, что вернётся в город в 21:00 того же дня, но в назначенное время на связь не вышел.

"Незамедлительно на поиски мужчины были направлены сотрудники ДЧС, спасатели и кинологические расчеты РОСО МЧС, Службы спасения и волонтеры "Доброспас". Всю ночь спасатели искали туриста в горах. Ранним утром 6 августа сотрудники ДЧС подключили к поискам беспилотные летательные аппараты. К вылету был готов авиаборт Казавиаспас МЧС. Однако из-за ухудшения погодных условий в горной местности и ливня разрешение на вылет не дали", - сообщили в МЧС.

К поисково-спасательной операции присоединились сотрудники Федерации альпинизма. В течение суток сотрудники МЧС и добровольных служб спасения максимально охватили все зоны поиска по горному маршруту потерявшегося туриста: Чёртово ущелье, вершина Карлытау, пик Хрищатого, Талгарский перевал, пик Абая, ледник Богдановича. Ночью поиски не прекращались.

Поисково-спасательные работы продолжаются, после улучшения погодных условий в горах сотрудники ДЧС запустили БПЛА.

На месте поисков задействовано более 30 сотрудников ДЧС, РОСО МЧС, волонтёры добровольной службы спасения, спасатели службы спасения города, представители Федерации альпинизма Алматы, два кинологических расчета и БПЛА.

Горный маршрут потерявшегося мужчины подходит только для подготовленных туристов, требует альпинистских навыков и умения работать со специальным снаряжением.