Второй сухой порт планируют открыть на границе Казахстана с Китаем - Токаев

Глава государства представил приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии с Китаем в ходе выступления на первом Саммите "Центральная Азия - Китай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По его словам, первым вектором является увеличение товарооборота.

"За последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19 процентов, составив восемь миллиардов долларов. В обозримой перспективе мы ставим цель довести данный показатель до 15 миллиардов. Стремительно растут и объемы общерегиональной торговли с КНР. По итогам прошлого года этот показатель достиг 70 миллиардов долларов, из которых 45% приходится на Казахстан. Считаю, что имеются в наличии все условия для сохранения этой положительной динамики и достижения уровня товарооборота до 100 миллиардов к 2030 году", - отметил Токаев.

Президент считает, что очень важным моментом является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. К примеру, Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям.

"В прошлом месяце, после трехлетнего простоя из-за пандемии, мы возобновили работу Международного центра торговли "Хоргос" на казахско-китайской границе. Приглашаю все центрально-азиатские страны, особенно не имеющие общей границы с Китаем, совместно использовать потенциал этого важного торгово-логистического хаба. В наших планах – строительство совместно с китайскими инвестиционными партнерами второго сухого порта на границе на качественно новой основе, с учетом накопленного опыта в этой сфере", - заявил глава государства.

Еще одним приоритетным направлением Токаев назвал дополнительные возможности для роста взаимной торговли в сфере электронной коммерции, где Китай является мировым лидером. Недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития этой сферы.

"Китайские интернет-гиганты, например, как "Alibaba Group" и "JD COM", имеют колоссальный опыт и потенциал в этой сфере. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции. Символично, что вчера Казахстан уже открыл Национальный павильон на платформе JD COM", - подчеркнул президент.

Он добавил, что с учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов.