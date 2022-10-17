Второй ребёнок получил экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына"

Фото: qazaqstanhalqyna.kz

Им стал 18-летний астанчанин Александр Боцман.

18-летний Александр Боцман из Астаны получил экзоскелет в рамках благотворительной программы фонда "Қазақстан халқына". Он стал вторым казахстанским ребёнком, который приобрёл высокотехнологичный аппарат, передаёт BaigeNews.kz.

В Национальном центре детской реабилитации Александр вместе с отцом, врачами и специалистами отечественной компании-производителя Mbionics проходил апробацию экзоскелета. Мальчик получил аппарат и сможет забрать его домой.

Теперь Александр начнёт интенсивно заниматься на тренажере в домашних условиях. Сейчас он передвигается на ходунках и очень надеется, что экзоскелет поможет разработать мышцы и улучшить движения. Чтобы добиться нынешних результатов на ходунках Александр и его семья прошла длинный и сложный путь. По словам мамы Александра, Регины Боцман, в два года её сыну поставили диагноз ДЦП. Не дожидаясь заключения, они с самого рождения взялись за лечение и реабилитацию сына.

"В начале было морально тяжело принять диагноз. Это казалось чем-то страшным. Когда Саша ещё был ребенком он особо не осознавал, но став старше, особенно в подростковое время, ему было сложно. Он плакал, очень переживал. Как вы знаете, в 2000-х сложно было найти информацию о заболевании, не было Интернета как сейчас. Поэтому через различные источники находили пути лечения, хватались за любые возможности не только здесь, но и за рубежом. Поскольку 10 дней реабилитации в год за счет государства ничтожно мало. Мы на это и не рассчитывали, ведь это капля в море. А таким деткам нужны беспрерывные занятия каждый день", – рассказывает Региона Боцман.

Экзоскелет станет для Александра новым инструментом для реабилитации. В течение пяти дней на базе Национального центра детской реабилитации Александр вместе с отцом, врачами и специалистами отечественной компании-производителя проходил апробацию экзоскелета. По итогам тестирования и обучения, а также одобрения междисциплинарной группы, мальчик получил экзоскелет и сможет забрать его домой.

"Теперь Александр начнет интенсивно заниматься на тренажере в домашних условиях. Сейчас он передвигается на ходунках и очень надеется, что экзоскелет поможет разработать мышцы и улучшить движения", - говорится в сообщении фонда.

Ранее семья подала обращение в благотворительный фонд CyberFund, который занимается приобретением аппаратов за счёт народных пожертвований. После запуска благотворительной программы фонда "Қазақстан халқына" по обеспечению экзоскелетами детей из социально уязвимых слоев населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, CyberFund в качестве пациентской организации и партнера Фонда определил 13 детей, физические параметры которых позволяют использовать экзоскелет. В этом списке был и Александр Боцман, стоявший в очереди на аппарат.

До конца октября ещё двое детей примут участие в апробации устройства. В общественном фонде "Қазақстан халқына" подчеркнули, что благотворительная программа по обеспечению экзоскелетами предназначена для детей из социально уязвимых слоёв населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с церебральным параличом, травмами мозга, повреждениями спинного мозга, параплегией, мышечной дистрофией, синдромом Ретта и др.). Фондом выделено 117 миллионов тенге для 13 детей, из расчёта стоимости одного экзоскелета по девять миллионов тенге.

Партнёром проекта выступает пациентская организация – благотворительный фонд CyberFund, который осуществляет подготовку и сбор документов детей.

В рамках программы каждый экзоскелет, вес которого 25 килограммов, разрабатывается с учётом индивидуальных потребностей и физиологических параметров каждого ребёнка. Предусматривается производство экзоскелетов для детей ростом от 130 до 160 сантиметров и весом до 60 килограммов. Срок эксплуатации экзоскелета – пять лет. Компания-производитель в течение одного года будет проводить мониторинг работы аппарата.