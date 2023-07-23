"Второе сердце" для пациентов после инфаркта придумали таразские школьники

Фото: скриншот с видео Хабар-24

В клиниках уже апробируют новую разработку таразских школьников. Изобретение назвали Second Heart. Оно позволяет оперативно оказать медицинскую помощь больным, которых сразил инсульт или инфаркт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар-24".

Уникальный научный проект апробируют в местной поликлинике. Second Heart или "Второе сердце" — авторский проект учащихся областного специализированного лицея для одаренных детей. Его разработали девятиклассник Дулат Исабек и восьмиклассница Адия Турсынбай.

"Умные" часы тщательно следят за состоянием своего владельца — определяют местоположение, могут фиксировать факт падения или неподвижности и послать сигнал близким или лечащему врачу больного.

"GPS передает сигнал, если человеку стало плохо или он потерял сознание. Вот сигнал поступил, нажимаем и видим, где он находится", — рассказала Адия Турсынбай.

Школьники разработали специальное приложение для смарт-прибора. Устройство также показывает температуру тела, процентное содержание кислорода в крови, частоту сердечных сокращений. Эти данные позволяют заранее прогнозировать надвигающуюся беду и принять профилактические меры.

"Зачастую люди ходят в поликлинику по любому незначительному поводу. Теперь пациент благодаря часам может самостоятельно следить за своим состоянием и получить ответ на интересующие вопросы. Например, задаем вопрос: сколько стоит "Кардиомагнил"? Часы могут ответить на такие вопросы через Google-платформу", — поясняет девятиклассник Дулат Исабек.

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертей во всем мире. При таких патологиях для спасения человека счёт идет на секунды. Своевременная помощь может спасти жизнь и избежать непоправимых последствий удара. Поэтому таразские медики решили испробовать подобный коммутатор на практике. Эксперимент пройдет в одной из городских клиник.

"Необходимо, чтобы кардиолог и пациенты провели динамическое наблюдение с портативным аппаратом. Для этого нам определили трех пациентов. Дело в том, что показатели у пациентов разнятся в зависимости от возраста, других данных. Эксперимент позволит нам определить эффективность этой разработки", — отмечает руководитель проекта Мейрамгуль Орынбаева.

Юные изобретатели намерены и дальше совершенствовать смарт-часы – уменьшить размер и увеличить функции. Врачи посоветовали им дополнить разработку измерителем давления и другими экспресс-анализами.