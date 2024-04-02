Вторая ракетка Казахстана снялась с турнира в США

Казахстанка Юлия Путинцева (52-е место в рейтинге WTA) отказалась от участия в турнире в Чарльстоне (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Путинцева должна была встретиться с австралийкой Ариной Родионовой (101-е место), но снялась перед матчем. В итоге Родионова сыграет с "лаки-лузером" - ещё одной представительницей Австралии Астрой Шармой (132-е место).

В этом году призовой фонд турнира WTA в Чарльстоне составляет 922 573 доллара. Победительница соревнований заработает 142 000 долларов, а также получит 500 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является тунисская теннисистка Онс Жабер.