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Вторая ракетка Казахстана снялась с турнира в США

Сегодня, 19:05
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sports.kz Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: sports.kz

Казахстанка Юлия Путинцева (52-е место в рейтинге WTA) отказалась от участия в турнире в Чарльстоне (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Путинцева должна была встретиться с австралийкой Ариной Родионовой (101-е место), но снялась перед матчем. В итоге Родионова сыграет с "лаки-лузером" - ещё одной представительницей Австралии Астрой Шармой (132-е место).

В этом году призовой фонд турнира WTA в Чарльстоне составляет 922 573 доллара. Победительница соревнований заработает 142 000 долларов, а также получит 500 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является тунисская теннисистка Онс Жабер.

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