Лента новостей
- Встречи с шахтёрами, швеями и студентами: кандидаты продолжают агитацию в регионах 20:36 0
- "Всё не так страшно, как кажется": история мамы девочки с синдромом Дауна 20:08 82
- Утечка нефти произошла на месторождении в Актюбинской области 19:55 121
- В каком регионе Казахстана чаще всего строят некачественные дороги и почему 19:40 210
- Cамое время открывать что-то новое в Казахстане - молодой иллюстратор о цифровом искусстве 19:27 153
- В ЦИК показали образец бюллетеня на выборы президента 18:56 200
- Сколько наблюдателей аккредитованы на выборы президента в Казахстане 18:42 169
- Более 11 миллионов казахстанцев смогут проголосовать на выборах президента 18:17 186
- Алексей Цой получил новую должность 18:08 416
- Внедрение спецправа: Станут ли качественнее услуги "Казахтелекома" 17:47 404
- Назначены послы Казахстана в Узбекистане, Черногории, Боснии и Герцеговине 17:25 281
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 17:15 272
- Опасен ли фрагмент ракеты, найденный в Улытауской области - комментарий МЦРИАП 17:04 223
- Снег, туман и гололёд: прогноз погоды до 3 ноября в Казахстане 16:15 455
- Евразийский банк возглавила Ляззат Сатиева 16:01 400
- Фильм казахстанского режиссёра завоевал главный приз на кинофестивале в Дубае 15:53 467
- Товарооборот между Германией и Казахстаном вырос до 2,2 миллиарда долларов 15:39 303
- Алкоголь подпольно производили в Костанайской области 15:33 340
- Женщина убила соседку, чтобы не отдавать долг в Туркестанской области 15:23 1965
- Автобус с казахстанцами перевернулся под Челябинском 15:11 640
- В девять раз снизился уровень бедности в Казахстане - Минтруда 14:40 369
- Возможность онлайн-голосования на выборах изучают в Казахстане 14:17 346
- Казахстан идёт по пути амбициозных реформ – глава МИД Германии 14:10 338
- Бакытгуль Хаменовой грозит 7 лет лишения свободы 14:01 853
- Метр жилья в Казахстане стал дороже средней зарплаты 13:48 536
- ТОП-5 громких побед казахстанских спортсменов за минувшую неделю 13:48 660
- "Шерше ля фам": ссора парня с девушкой вызвала массовую драку в Алматы 13:40 1661
- Мошенники обещали "гранты" начинающим предпринимателям в Алматы 13:23 338
- Шымкентская женщина-полицейский стала чемпионкой Азии по боевым искусствам 13:20 348
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 13:10 703
- Назначен заместитель акима Туркестанской области 13:03 503
- Историк Дмитрий Лёгкий стал депутатом Мажилиса РК 12:58 306
- Более 800 человек числятся без вести пропавшими в Казахстане 12:42 224
- Федеральный суд Нью-Йорка обвиняет Мухтара Аблязова в неуважении к суду 12:41 1392
- Как приток россиян сказался на рынке недвижимости в Казахстане 12:15 628
- Пьяный астанчанин опрокинул машину и повредил чужие авто 11:54 364
- В МВД советуют поменять резину на зимнюю 11:43 341
- На шахте "АрселорМиттал Темиртау" выявили 151 нарушение в области промышленной безопасности 11:34 449
- Бензин подорожал на четыре процента в Казахстане с начала года 10:34 507
- Air Astana переходит на зимнее расписание полётов 10:16 475
- Тимур Султангизиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК 10:00 466
- На 12 миллионов тенге обманул мошенник банк в Туркестанской области 09:55 381
- Казахстанские теннисистки узнали позиции в обновлённом рейтинге WTA 09:42 508
- На выборах президента Бразилии победил лидер левых "Лула" да Силва 08:50 309
- Коронавирусом за сутки в Казахстане заразились 15 человек 08:41 323
- Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала "серебро" этапа Кубка мира в Монреале 08:29 412
- 17 детей за 10 лет. Отец-рекордсмен Мурат Кабылбаев о "незапланированных" детях, ревности и расставании 07:34 7181
- Air Astana возобновила прямые рейсы в Бангкок 06:41 379
- За семь лет в СКО упразднили 63 населённых пункта 05:15 498
- "Главной причиной ЧС является человек и его беспечность". Истории из будней спасателей 04:38 804
- Астанчанин осужден за мошенничество в сфере криптовалюты 03:49 608
- Центр для жертв бытового насилия Актау практически пустует 02:10 558
- Новую социальную сеть анонсировал соучредитель Twitter 01:29 488
- Из-за частых ДТП водителям скорой помощи в Караганде ввели абсурдный запрет 00:24 610
- Отопление появилось в домах Темиртау после коммунальной аварии 30.10.2022 412
- Чемпионом мира среди мастеров по маникюру стал школьник из Экибастуза 30.10.2022 1006
- Сильный ветер и гололёд обещают синоптики казахстанцам в понедельник 30.10.2022 619
- В Индии рухнул подвесной мост. Есть десятки жертв 30.10.2022 671
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 613
- На сбои в Instagram и Facebook пожаловались казахстанцы 30.10.2022 539
- Уличного кота пришлось выручать спасателям в Усть-Каменогорске 30.10.2022 635
- NASA показала фото зловеще улыбающегося Солнца 30.10.2022 826
- День соцработника, производство масла и цены: о чём говорят кандидаты на встречах с избирателями 30.10.2022 675
- Республиканский турнир по киберспорту проходит в Кокшетау 30.10.2022 533
- Хваставшегося пистолетом мужчину задержали в Алматы 30.10.2022 737
- Пара-каратисты из Казахстана стали чемпионами мира в Италии 30.10.2022 613
- "Облегчить портфели": как школы Кокшетау переходят на электронные учебники 30.10.2022 578
- Трагедия в Сеуле: Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 30.10.2022 603
- Массовую драку болельщиков "Ордабасы" и "Актобе" предотвратили полицейские 30.10.2022 727
- Спрятанный в автозапчастях мефедрон поставляли из Алматы в Астану 30.10.2022 582
- Qazaq Air приостановила полёты в Новосибирск 30.10.2022 554
- Заболеваемость скарлатиной выросла в Костанайской области 30.10.2022 718
- Подозреваемого в убийстве таксиста задержали в Караганде 30.10.2022 1709
- "Казгидромет" не советует гулять 30-31 октября жителям Астаны, Алматы и Актау 30.10.2022 1482
- Трагедия в Сеуле: среди погибших оказалась казахстанка 30.10.2022 3644
- Не менее ста человек погибли в результате взрыва в Сомали 30.10.2022 532
- Мука, молоко и "Социальный кошелёк": о чём беседовал вице-премьер с костанайцами 30.10.2022 510
- Казахстанцы вырвались в финал этапа Кубка мира по шорт-треку в Монреале 30.10.2022 609
- СМИ: Airbus подтвердил факт взяток за поставки своей продукции в Казахстан и Ливию 30.10.2022 822
- Трагедия в Сеуле: дипломаты обзванивают находящихся в Южной Корее казахстанцев 30.10.2022 1258
"Всё не так страшно, как кажется": история мамы девочки с синдромом Дауна
Октябрь - месяц осведомлённости о синдроме Дауна. В последний вечер этого месяца мы решили рассказать историю о преодолении и принятии "особенного" диагноза матерью одной малышки из Северного Казахстана.
Сейчас жительница Петропавловска Татьяна Делль может спокойно рассказывать о диагнозе дочки и своей внутренней трансформации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Но услышав о том, что у неё родится ребёнок с синдромом Дауна, она оказалась в полной растерянности. Оглушительную на тот момент новость она услышала в свои 22 года. Со здоровьем ни у неё, ни у мужа проблем не было, да и в роду не наблюдалось никаких генетических особенностей. Поэтому поначалу новость ей показалась шоком. Врачи предлагали прервать беременность, но будущая мать совету не последовала.
"Искала в Интернете хоть какую – то информацию о том, что всё не так страшно, как кажется. Находила что – то про людей с синдромом Дауна из других стран, например, о знаменитом Пабле Пинеда, который окончил университет и работает. Но они были где-то далеко, а я – здесь, в Казахстане. А мне так хотелось, чтобы тогда кто-то подошёл ко мне и сказал: "Смотри, вот эти мамы. Прямо здесь, рядом с тобой. Они справляются. Ты не одна, у тебя тоже всё получится. Просто когда тебе озвучивают диагноз ребенка, кажется, что у всех рождаются обычные дети и только ты какой – то не такой. Чувств в этот момент столько, что, кажется, ты в них захлебнёшься. Но это абсолютно нормально. Да, надо поплакать, позлиться, поговорить с Богом. А потом прожить эти эмоции, а не законсервировать их внутри, не обозлиться на мир", - вспоминает первые эмоции Татьяна.
Мостик в особенный мир
Женщина хочет написать книгу историй о семьях со всего Казахстана: о детях разного возраста, как малышей, так и школьников и взрослых. Это будут не только оптимистичные сюжеты, когда человек с синдромом смог устроиться на работу или выиграл в соревнованиях. Но и повествование о преодолении сложностей. Ведь развитие у малышей с одним и тем же диагнозом может сильно отличаться. И даже если с ними занимаются абсолютно одинаково, они могут выдать абсолютно разные результаты. Татьяна берёт в пример свою дочку Алису:
"До 2,5 лет я занималась с дочкой сама, потом была реабилитация у нас в областной больнице и после - в столице. С трёх лет повела малышку в детский центр. Считаю, что это был правильный выбор, который способствовал её развитию. Небольшая группа с обычными детьми, много внимания и занятий, хорошие педагоги. В четыре года отправила Алису к логопеду. В пять - она пошла в детский сад. Там же посещала индивидуальные занятия у логопеда и психолога.
Когда Алисе исполнилось семь, мы решили, что она пойдёт учиться в первый класс коррекционной школы-интернат №2. Сейчас уже во втором и учится на "хорошо" и "отлично". Юморная девочка растёт, много шутит и делает комплименты, может помочь с уборкой и нарезать овощи для супа, любит танцевать, кататься на велосипеде и играть в прятки, быстро находит общий язык с детьми. Сейчас у неё отлично развита память, воображение, логическое мышление, речь. Всё происходит медленнее, чем у обычных детей, тем не менее, Алиса проходит все те же этапы развития".
Раньше, ситуация с развитием детей с синдромом Дауна была сложной, утверждает женщина. Именно поэтому они не были социализированы должным образом в окружающий мир:
"Просто их, на мой взгляд, не пробовали обучать, а считали психически больными и лечили. До сих пор некоторые врачи в роддоме рисуют мамочкам, у которых должен родиться такой малыш, образ ребёнка-овоща, который ничего не понимает, не узнает родителей. Хотя вокруг так много примеров, когда люди с синдромом Дауна оканчивают школу и колледж, рисуют, играют в кино, снимаются как модели, занимаются спортом, работают".
Внутренние трансформации
Татьяне важно показать в своей книге объективную картину, а еще внутреннюю трансформацию мам. Ведь многие меняют род деятельности – становятся дефектологами, психологами, открывают общественные фонды, находят любимое дело, стараясь совмещать работу и занятия с ребёнком.
Так случилось и у нашей собеседницы. Она, вдруг, поняла, что её тянет в журналистику, и назад после декрета на своё прежнее рабочее место возвращаться не хотелось.
"Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Это работа в удовольствие, успеваю уделять достаточно времени своим троим детям и мужу, а ещё веду блог в интернете, — делится Таня. - Когда начала рассказывать в нём об идее - написать книгу, многие спрашивали: для кого она? Отвечала: для родителей детей с синдромом. Но также она может быть полезна и другим людям: во-первых, тем, кто соприкасается с особенными детьми: педагоги, врачи, социальные работники. Во-вторых, тем, кто просто интересуется этой темой, у кого есть знакомые, воспитывающие солнечных детей. Чтобы понять, как общаться с такой семьёй, помочь, а не обидеть нетактичными вопросами. И в целом понять, как живут особенные семьи, что испытывают родители".
Про "Солнечный дом"
Фонд был образован в 2015 году, с тех пор активно развивается. В беседе Татьяна вспомнила, с чего всё начиналось:
"Мы просто загорелись с такой же мамочкой – активисткой, как я – Анастасией Швец, организовать фотовыставку "Солнечная аллея", куда бы вошли снимки наших ребятишек. На тот момент я была знакома всего с пятью семьями, где воспитывались солнечные малыши. Подсмотрели идею у новосибирских коллег. И у нас всё получилось. Участники экспозиции были в восторге. А дальше решили официально зарегистрировать фонд, чтобы участвовать в каких-то мероприятиях, не просто как активные мамы, а как представители объединения. Городской акимат дал добро на занятия солнечных ребятишек в областном центре творчества детей и юношества раз в неделю. Они стали посещать и воскресную школу при соборе святых апостолов Петра и Павла. Театральная студия, уроки по хореографии, прикладное искусство и живопись, участие в концертах и конкурсах - будни в "Солнечном доме" заиграли яркими красками. Досуг разнообразили походы в кино, театры, музеи и ярмарки".
Сейчас в фонде две группы ребят, которые занимаются каждую неделю в кабинете коррекции "Журек жылуы" во Дворце школьников. Кроме того, на базе Дома ребенка малыши до 4 лет бесплатно проходят реабилитацию: занятия с логопедом, психологом, Монтессори-кабинет, ЛФК, массаж. Периодически организуют психологические игры и тренинги для мам, мастер-классы по рисованию. Есть и первые успехи. Так, одна из воспитанниц фонда Юля Пинигина окончила Северо-Казахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса, получив диплом по специальности "Швейное производство и моделирование одежды". Она также вошла в труппу театра особенных актеров и ездила по городам Казахстана с гастролями. Как оказалось, многие солнечные ребятишки посещают обычные детские сады – государственные и частные.
"Раньше когда мамы обращались в акимат, им отказывали – предлагали только коррекционную группу, теперь всё иначе. Потому что мы стали не бояться говорить о себе, привлекать к деятельности СМИ и спонсоров. Приходя на наши фотовыставки люди начинали больше проникаться нашими радостями и проблемами. Сами после вызываются помогать, приглашать в совместные проекты и на мастер - классы, оказывать бесплатно различные услуги. А ещё создано несколько социальных роликов "Не молчи" и "Любовь и доброта", которые транслируются на местном ТВ. Каждый сентябрь мы закупаем канцелярию для всех наших школьников и студентов, подарки к Новому году. Два года подряд организовывали "Волшебную почту", благодаря которой любой желающий мог сделать подарок нашим воспитанникам. Практика будет продолжена", - заверила женщина.
Без жертв
Напоследок Татьяна дала совет мамочкам, которые воспитывают малышей с синдромом Дауна и пока еще не смогли свыкнуться с этой мыслью:
"Дайте время себе это принять, по возможности проработайте эту проблему с психологом. Ищите единомышленников, вместе легче. Когда первый шок пройдёт, проведите обследование здоровья вашего малыша. Если необходимо сделать операцию - делайте. Часто дети с синдромом рождаются с пороком сердца, обязательно нужно сдать анализы на гормоны щитовидной железы, сходить к эндокринологу, лору, окулисту, желательно УЗИ всех органов. А дальше - читать литературу, заниматься, верить в своего ребенка и в свои силы. Сейчас очень много книг, материалов, видео в интернете. Даже если вы живёте в маленьком городе, как мы, можно самостоятельно заниматься дома. Никаких преград для этого нет.
А еще важно не ограничивать себя особенным материнством. Ваша жизнь продолжается, в ней могут быть другие интересы, не стоит циклиться на том, что ваш ребёнок особенный. Работайте, занимайтесь спортом, своими увлечениями, развивайтесь и узнавайте новое. И помните, особенному ребёнку нужна счастливая мама, у которой есть ресурс. В состоянии жертвы вы ей никогда не станете".
-
Hype news
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 13:10 703
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 613
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 1612
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 1890
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 36864
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 634
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 51910
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 12672
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 15376
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1686
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1563
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2608
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2750
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3999
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 11512
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 5182
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 88034
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 4166
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3661
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12454
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5841
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2530
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2907
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32621
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3666
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4736
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11700
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10687
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7629
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 300248
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 8104
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7472
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24679
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7952
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7734
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14818
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10353
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 10038
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11825
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 28274
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9862
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13520
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21124
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11504
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12068
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8947
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28936
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9022
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348299
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37501
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9851
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10496
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16371
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9690
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49472
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14582
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12430
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11633
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10829
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 11221
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12829
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10360
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11313
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10736
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27745
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10531
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10819
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10375
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 32021
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189806
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 17332
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21571
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 12356
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12717
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21441
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7747
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13639
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7638
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10439
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32493
-
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 712
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 996
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 731
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 949
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 802
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 949
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 968
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 725
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 1173
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1407
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 1136
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18966
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1412
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 1275
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1316
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6365
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1938
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13059
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11246
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11239
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11767
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10893
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15143
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11869
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13357
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14325
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14000
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11591
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11988
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28716
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12963
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15366
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12062
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13322
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13978
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15241
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13377
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15368
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14886
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16077
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15996
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32576
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16470
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17408
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17082
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18000
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17891
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26901
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17369
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24631
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35398
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19152
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 25005
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23723
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25655
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21751
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23226
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21459
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21223
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21154
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36839
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23218
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21336
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26335
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25425
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25797
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25055
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25170
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27310
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27805
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26476
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26059
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26736
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 28175
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25547
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 29147
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26515
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 27140
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 28086
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29949