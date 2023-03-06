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Всё, что вы хотели знать о вакцинации в Казахстане, но боялись спросить
Пандемия COVID-19 подняла вопрос о вакцинации на новый уровень. Но коронавирус - не единственная болезнь, от которой можно защититься с помощью прививок. Подробнее о вакцинации в Казахстане, BaigeNews.kz рассказала руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Нуршай Азимбаева.
— Какие вакцины доступны казахстанцам?
— Все доступные вакцины расписаны и утверждены постановлением правительства. Есть национальный календарь вакцинации. В соответствии с этим постановлением в нашей стране вакцинация проводится против 20 инфекционных заболеваний, разделения идут на плановые, профилактические, по эпидемиологическим показаниям. Плановые и профилактические – это такие инфекции, как вирусный гепатит, коклюш, корь и краснуха, столбняк. А если по эпидемиологическим показаниям, то это вакцинация против бешенства. Это, как правило, определенные контингенты, проживающие в каких-то регионах, или при укусах заражённых животных. Также сотрудники некоторых сфер – те, кто работают в сетях канализационных, чтобы не заражались брюшным тифом.
Против клещевого энцефалита вакцинируются у нас регионы, где есть риск заражения – Алматы, Алматинская область, Восточный Казахстан и некоторые районы, например, в Акмолинской области. Ещё одна прививка – против чумы. От неё у нас также вакцинируется определенный контингент, там, где среда обитания грызунов, заражённых чумой. Людей, проживающих в таких регионах, мы вакцинируем от этого заболевания. Прививки от всех перечисленных инфекций делают за счёт республиканского бюджета. Также местные акиматы выделяют средства на закуп четырёх видов вакцин - от гепатита А, гриппа, сибирской язвы, туляремии.
Сроки вакцинации в календаре утверждены не просто так. Например, вакцинация против гепатита В и туберкулёза начинается буквально с первых часов после рождения ребёнка, а против дифтерии, столбняка и коклюша - не ранее двух месяцев. Таким образом, имеются определённые ограничения, когда организм не может эффективно реагировать на введённую вакцину. При выборе момента начала вакцинации также учитывается наличие антител, передаваемых ребёнку от матери. Например, если мать привита или переболела корью и краснухой, то при рождении ребёнка сохраняются материнские антитела, которые защищают малыша в первые месяцы жизни. Однако эти антитела не являются долговечными, их уровень начинает снижаться примерно к шести-семи месяцам, поэтому прививка от кори не рекомендуется ранее года. В России и многих других странах вакцинация от кори проводится, начиная с годовалого возраста.
— Можно ли совмещать разные виды вакцин?
— Существует нормативный документ, утверждающий возможность совмещения разных видов вакцин. Это приказ министра здравоохранения №341 от 13 июня 2018 года, содержащий правила по проведению профилактических прививок.
В нём оговаривается, что некоторые профилактические прививки можно совмещать, за исключением прививки от туберкулеза (БЦЖ). При этом вакцины вводятся в разные участки тела и разными шприцами.
Даже в родильном доме ребенок может получить две прививки после рождения: против гепатита В в первые сутки и БЦЖ - в другой день. Дозировка БЦЖ сильно отличается от других вакцин, поэтому её рекомендуется вводить отдельно. К сожалению, существует человеческий фактор, бывает медицинский работник путается, а дозировка этой вакцины очень маленькая 0,1 или 0,05 в зависимости от производителя, а от гепатита дозировка в десять раз выше. И чтобы случайно ребёнку не ввели неправильную дозировку, исключается введение в один день.
Большинство прививок можно совмещать и вводить в один день. У нас так и делается.
Есть отдельный пункт, который касается прививок, которые нельзя совмещать. Мы прописали все прививки, которые вообще рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, и здесь, к сожалению, есть вакцины, которые не используются в нашей стране. Например, нет вакцины от желтой лихорадки и против холеры. Но если бы они были, или человек получил их в другой стране, то существует норма, что эти две прививки нельзя совмещать. Также, АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) нельзя применять вместе с вакциной от ветряной оспы. Она у нас применяется, но прививка от ветряной оспы в основном доступна только в платных прививочных кабинетах, потому что в рамках календаря её нет. Все остальные прививки можно совмещать.
Все прививки, которые есть в нашем календаре, доступны людям бесплатно по ОСМС. Но какие-то "экзотические" прививки, предположим, от жёлтой лихорадки или менингококковой инфекции, делают в основном люди, которые выезжают на Хадж. В требованиях указано наличие этих вакцин. Я знаю, что в частных медицинских организациях, прививки от менингококковой инфекции делают на платной основе, а вот от желтой лихорадки, так как это очень дешёвая вакцина, нет. Мне кажется, им это невыгодно. Но в соседних странах, например, в России, эта вакцина легкодоступна.
Если гражданин получил прививку в другой стране, он может прийти в клинику по месту своего прикрепления и предоставить справку или подтверждающий документ о получении той или иной прививки, тогда ему впишут её в наш паспорт вакцинации. Это легко можно сделать. Эту функцию мы реализовали как раз в период пандемии, когда люди прививались в другой стране, например, Pfizer, на момент, когда он ещё не был у нас доступен.
— Какие вакцины Казахстан закупает за рубежом, а какие производит самостоятельно?
— Мы приобретаем около 20 видов вакцин ежегодно, это помимо вакцин от инфекций. Например, против дифтерии у нас есть три разных вида препаратов. Одной из полностью разработанных в Казахстане вакцин является вакцина от чумы, её создал Институт карантинных заболеваний. Это учреждение производитпрепараты не только для нашей страны, но и для соседних стран.
Остальные вакцины, в основном детские, закупаются из-за границы.
Идут разработки вакцины от гриппа в нашей стране, у нас есть свои проекты, но пока производства нет. Поэтому в течение последних нескольких лет мы завозим вакцину от гриппа из России. Детские вакцины закупаются в основном во Франции, а также есть индийские вакцины против брюшного тифа. Вакцина БЦЖ тоже закупается, есть из Китая и США.
Каждая страна лучше разрабатывает вакцины от болезней, которые распространены на её территории. В Казахстане, например, долгое время была проблема с чумой. Степень распространения этой инфекции была высокой. Поэтому у нас есть центр изучения чумы. В Японии, например, есть вакцина от японского энцефалита. То же самое можно сказать и про жёлтую лихорадку, которая встречается в африканских странах. У нас нет условий для распространения этой болезни. Национальные календари разрабатываются с учётом местных условий и потребностей.
— Правда ли, что естественный иммунитет лучше, чем приобретённый через вакцинирование?
— Утверждения некоторых родителей о том, что пусть дети лучше сами переболеют гриппом или корью, чем получат вакцину – это заблуждения. Есть кардинальные отличия в формировании иммунитета естественным путём и в созданном посредством вакцины.
При формировании естественного иммунитета есть риски развития постинфекционных осложнений. Это как русская рулетка. Не всегда можно выйти здоровым после заболевания. Осложнения бывают такие, что проявляются не сразу, а спустя годы. Тогда как вакцина помогает избежать этого сценария. А некоторые инфекции, такие как гепатит В, могут привести в будущем к раку печени.
Корь тоже совсем не безобидна. Да, по статистике, большинство хорошо выздоравливает, но её не просто так называют "медленным убийцей". К сожалению, после выздоровления у части пациентов через год, игонда через пять лет, может развиться грозное осложнение - энцефалит. Он, к сожалению, не имеет никакого лечения. Так что представьте, ребёнку всего восемь или десять лет, а родители и медики ждут просто, когда он умрёт. Никакого лечения нет, только наблюдение, врачи свидетельствуют, что за семь-восемь месяцев иссякнет мозг. Зачем при наличии безопасного пути – вакцины, подвергать ребёнка риску осложнений? Вакцина – это однозначно безопасная альтернатива для формирования иммунитета. В дозе препарата все рассчитано и научно обосновано.
— Какие противопоказания есть у вакцин?
— Это касается живых вакцин. У остальных практически не существует противопоказаний, кроме тяжелой аллергической реакции. Например, при иммунодефиците на живые вакцины организм не может ответить. Это является абсолютным противопоказанием. Ещё есть состояние со злокачественными образованиями. Рак крови - при нём нельзя вводить в организм живые вакцины. Беременность тоже является фактором, который мы относим к противопоказаниям. Остальное - это, как правило, временные заболевания, при которых мы воздерживаемся от использования вакцин. К ним можно отнести заболевания почек, сердца, нервной системы. И в стадии ремиссии, если у человека хроническое заболевание, его можно защитить вакцинами. Потому что в активной стадии заболевания, допустим, при сахарном диабете, организму пациента будет сложно защитить себя самостоятельно.
Бывают и индивидуальные аллергические реакции. Например, если у человека аллергия на антибиотики, то некоторые виды вакцин имеют противопоказания для них. Так как есть прививки, которые в процессе готовки основываются на антибиотиках. И пусть потом вакцины очищают от следов антибиотиков, но всё равно может появиться аллергия.
Перечислить симптомы, которые являются ненормальной, неожидаемой реакцией на вакцину, очень сложно. Например, когда человек получает прививку, врач должен предупредить, или пациент сам может попросить инструкцию, в которой подробно указывается, какие ожидаемые реакции могут быть. Кроме повышения температуры, это также может включать гриппозное состояние, головные боли, боли в какой-то части тела или в суставах. При коронавирусе мы часто наблюдали последние симптомы, особенно у лиц, которые получали вакцину Pfizer. Такие проявления нельзя назвать нормальными, но они ожидаемые. Мы знаем, что они будут, но не являются критичными.
Стоит помнить, что любой вид вакцины, попадающий в организм, это инородное вещество, и оно должно вызывать какую-то реакцию. И у всех это происходит по-разному. Если после вакцинации у человека сохраняется беспокойство по поводу состояния, вызванного вакциной, следует обратиться за помощью и сообщить врачу об этом. У ребёнка из-за температуры, которую вызывает вакцина, может начаться судорожный синдром.
Если вы идёте за прививкой, то лучше это делать, будучи полностью здоровым. Избегайте употребления алкоголя до и после. Это основные требования. Детям также не советуют менять питание до и сразу после получения препарата, потому что сложнее будет понять, чем обусловлена та или иная реакция организма – вакциной или сменой диеты?
— Как сейчас обстоит ситуация с антиваксерами?
— Процент отказов от вакцинации у нас уже три года примерно на одном уровне. Это касается не только коронавируса, но и многих других вакцин. Мы ведём мониторинг и видим, что их количество не имеет тенденцию к росту. Немного изменилось количество людей, которые поменяли своё отношение к вакцинации и начали прививаться. Их количество растёт. Коронавирус в некоторой степени показал пользу вакцинации. Многие пожалели, что прислушались к антиваксерам и не прививали себя и своих взрослых родственников. Потому что часть в итоге, к сожалению, потеряла своих пожилых родителей. В привитых семьях, старшее поколение легко перенесло пандемию.
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