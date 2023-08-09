Всё, что было возможно на данном участке, я сделал. Аким тиктокер попрощался с жителями Сарани

Шокирующей для жителей Сарани стала новость о том, что аким города Ержан Темирханов покинул свой пост. Теперь уже бывший градоначальник рассказал, что удалось сделать за шесть лет работы, передаёт BaigeNews.kz.

"15 мая завершился мой трудовой договор в качестве акима Сарани. Шесть лет в Сарани! Это много или мало? Для меня - один миг! Мы все воодушевленно жили и творили все эти годы", - написал Темирханов в своём Instagram.

Он напомнил критикам о том, что удалось изменить за годы работы.

"Каждый горожанин назовёт долгожданное восстановление микрорайона РТИ, строительство домов, отремонтированные дворы, тротуары и скверы. Более внимательные и интересующиеся развитием Сарани отметят такие неоспоримые факты, как строительство центрального теплоисточника, которое было брошено и заморожено более шести лет. Водоснабжающая организация города спасена от банкротства. Куплены новые автобусы, проведены ремонты в школах, детских садах и спортивных объектах", - перечислил экс-аким.

По его мнению, политологи должны отменить более масштабные изменения: стратегическое возрождение экономики Сарани, создание и активное развитие индустриальной зоны республиканского значения, запуск крупных предприятий и как следствие тысячи новых рабочих мест.

"Кроме того, за этот короткий промежуток времени нам удалось увести город от монозависимости и получить статус города областного значения! А самое главное - сейчас жители гордятся своим городом! Мы стали спортивными, у нас есть авторские песни и стихи о городе. У Сарани есть план стратегического развития города, есть чёткое направление куда и как развиваться дальше, в отличие от других похожих промышленных городов, где природные запасы просто заканчиваются. Все это стало возможно благодаря всем вам - жителям города и, конечно, совместной работе с акиматом области и правительством республики. С чистым открытым сердцем я благодарю Сарань и признаюсь в любви! Всё, что было возможно в данное время, на данном участке - я сделал! Спасибо всем! Вы навсегда останетесь в моем сердце! Сарань, только вперёд!" - заключил Темирханов.