  • 9 Августа, 21:03
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Всё, что было возможно на данном участке, я сделал. Аким тиктокер попрощался с жителями Сарани

Сегодня, 20:43
АВТОР
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inform.kz Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: inform.kz

Шокирующей для жителей Сарани стала новость о том, что аким города Ержан Темирханов покинул свой пост. Теперь уже бывший градоначальник рассказал, что удалось сделать за шесть лет работы, передаёт BaigeNews.kz.

"15 мая завершился мой трудовой договор в качестве акима Сарани. Шесть лет в Сарани! Это много или мало? Для меня - один миг! Мы все воодушевленно жили и творили все эти годы", - написал Темирханов в своём Instagram.

Он напомнил критикам о том, что удалось изменить за годы работы.

"Каждый горожанин назовёт долгожданное восстановление микрорайона РТИ, строительство домов, отремонтированные дворы, тротуары и скверы. Более внимательные и интересующиеся развитием Сарани отметят такие неоспоримые факты, как строительство центрального теплоисточника, которое было брошено и заморожено более шести лет. Водоснабжающая организация города спасена от банкротства. Куплены новые автобусы, проведены ремонты в школах, детских садах и спортивных объектах", - перечислил экс-аким.

По его мнению, политологи должны отменить более масштабные изменения: стратегическое возрождение экономики Сарани, создание и активное развитие индустриальной зоны республиканского значения, запуск крупных предприятий и как следствие тысячи новых рабочих мест.

"Кроме того, за этот короткий промежуток времени нам удалось увести город от монозависимости и получить статус города областного значения! А самое главное - сейчас жители гордятся своим городом! Мы стали спортивными, у нас есть авторские песни и стихи о городе. У Сарани есть план стратегического развития города, есть чёткое направление куда и как развиваться дальше, в отличие от других похожих промышленных городов, где природные запасы просто заканчиваются. Все это стало возможно благодаря всем вам - жителям города и, конечно, совместной работе с акиматом области и правительством республики. С чистым открытым сердцем я благодарю Сарань и признаюсь в любви! Всё, что было возможно в данное время, на данном участке - я сделал! Спасибо всем! Вы навсегда останетесь в моем сердце! Сарань, только вперёд!" - заключил Темирханов.

В комментариях жители города благодарят акима.
 
"Каждый житель нашего города хотели бы видеть вас акимом, дел в городе ещё очень много, и вряд ли другой аким с таким же отношением будет здесь работать, единицам дано работать так, как вы", "Лучше человека в лице акима нашего города не будет, потому что таких, как вы, больше нет. Очень жаль расставаться, мы всегда будем помнить вас", "Самый классный руководитель", "Человек который слушает и слышит, человек справедливости и совести!", - пишут люди.

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