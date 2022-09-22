Вся жизнь в картинках – в Петропавловске открылся Центр комиксов

Фото: BaigeNews.kz/Алена Фомина

Житель Петропавловска Дархан Баяхметов знает о супергероях и комиксах всё! В личной коллекции молодого человека есть редкие экземпляры графической литературы с автографами известных авторов. Среди них - Питер Миллиган, рука которого прикладывалась к историям о Человеке-пауке, Веноме, Константине. А ещё Дархан - инициатор создания Центра комиксов при областной библиотеке им. Сабита Муканова, официально открытого в сентябре этого года. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с увлечённым коллекционером.

Такая сильная любовь

В Центре комиксов - особая атмосфера. Здесь пахнет свежей типографской краской и творчеством. Тишину нарушает лишь шелест гладких страниц. Дархан просматривает новые, недавно поступившие издания и улыбается…

"Я уже довольно продолжительное время работаю здесь библиотекарем, нравится. А с появлением Центра комиксов и вовсе жизнь заиграла новыми красками. Считаю себя фанатом всего того, что связано с комиксами. Я читаю комиксы, их коллекционирую, смотрю фильмы и сериалы, сделанные по ним, играю в видео-игры, основанные на комиксах. И любовь эта с детства. Тогда увлекся историями о "Человеке – пауке", "Фантастической четверке", "Людях X", - рассказывает Дархан. В студенческие годы моя привязанность только укрепилась. Даже создал в родном университете комикс-сообщество. Мы собирались на викторины, тематические встречи, где обсуждали с единомышленниками фильмы и сериалы, снятые по комиксам. И такие мероприятия всегда заходили "на ура". Позже начал ездить на комикс–фестивали в южную столицу, знакомиться с издателями, следить за новинками индустрии через специализированные информационные порталы и пополнять свою личную коллекцию".

Сейчас в ней две сотни экземпляров разнообразной литературы. Это то, что вызывает во мне большой эмоциональный отклик. Нравятся комиксы о слепом адвокате Сорвиголове (он же Мэтт Мердок). В них раскрывается и стандартная супергеройская тема, и ярко описываются юридические баталии, и есть философские размышления, поднимаются проблемы людей с ограниченными возможностями в современном мире. У меня полное собрание приключений о Мэте Мердоке", - поделился Дархан Баяхметов.

Есть в коллекции Дархана издания, подписанные самими авторами. Он гордится тем, что однажды на фестивале "Алмакон" в южной столице взял автограф и интервью для тематического портала у самого Питера Миллигана – всемирно известного писателя и сценариста.

Дорожит коллекционер и сборником "Динокомиксы" с подписью Райана Норта - сценариста графических книг по популярной франшизе "Время приключений".

И до "Marvel" добрались

"Множество автографов собрано и от отечественных комиксистов. В нашей, стране есть талантливые авторы. Они смело выходят на международный рынок. Например, художник из Караганды Евгений Яковлев. Сейчас он, можно сказать, звезда комикс – индустрии. Давно рисует для американских издательств. Ещё одна видная и яркая личность – алматинец Мадибек Мусабеков - создатель комиксов о Ермеке батыре (выпущено два тома). Кстати, первый казахстанский комикс, который начал продаваться на специализированной цифровой платформе ComiXology от Amazone. Жанр комиксов о Ермек батыре – это псевдоисторическая сказка, в которой есть элементы мифологии и реальной истории. Комикс охватывает период формирования Казахского ханства (XV век) Это один из важных периодов истории Казахстана. И автор решил, что через комиксы можно это красочно и интересно показать. Сам Ермек батыр вобрал в себя черты разных батыров и сказочных персонажей.

Сейчас Мадибек Мусабеков активно сотрудничает с издательством "Bubble". Выпушены серии "Золотой воин", "Мироходцы", а еще его заметили в знаменитом издательстве "Marvel". И он начал рисовать серию "Звездные воины". А также в октябре этого года выйдет еще одна серия "Люди X". В её создании Мадибек принимает участие. На мой взгляд, это огромный успех!" — отмечает Дархан.

По его мнению, такие результаты мотивируют наших молодых авторов заявлять о себе.

"В Петропавловске тоже есть талантливые и способные ребята, которые смогли бы вполне реализовать себя на этом поприще. Например, Евгений Суворов – молодой и креативный художник, который сейчас работает над собственным проектом. - Главное - верить и действовать, а задача Центра комиксов их поддерживать и направлять в нужное русло, быть соединительным звеном между издательствами", - отметил собеседник.

Везение и авось



Говорит об этом Дархан неспроста. Ему действительно удалось наладить тесное сотрудничество с рядом компаний, которые занимаются выпуском комиксов.

Больше года назад, когда Центра комиксов в библиотеке еще официально не существовало, желая пополнить книжные фонды графической литературой, Дархан начал направлять письма издательствам.

В своих посланиях он воодушевленно рассказывал о том, какая обширная работа проводится в Петропавловске по популяризации комикс–индустрии. И там отозвались!

"А я ведь делал всё это на "авось повезёт". И каково было мое удивление, когда сработало! За несколько недель нам удалось безвозмездно приобрести 96 томов новой литературы от ряда известных издательств "Molot Hardcorp", "Альпака", "XL Media". И я испытывал такое счастье, когда всё это распаковывал. И к нам еще не всё доехало. Комиксы будут поступать ещё из "Bubble Comics" и "KHAN Comics". Сейчас я стараюсь участвовать во всех онлайн - мероприятиях международного комикс-сообщества. Это дает большой стимул в развитии, расширяет горизонты и связи", – отметил Дархан и пригласил всех желающих познакомиться с новинками, уверив, что каждый в этом разнообразии найдет что-то свое.

Комикс – бум

В беседе Дархан отметил, что интерес к графической литературе за последние годы значительно вырос. И если раньше на прилавках книжных магазинов можно было увидеть лишь несколько полочек с комиксами, то сейчас это стеллажи, где представлен разнообразный ассортимент – на выбор.

По комиксам снимаются фильмы и сериалы. Это огромный пласт современной массовой культуры, которой интересуется большое количество людей.

"Поэтому было бы просто грешно не создать Центр комиксов в библиотеке, — улыбается Дархан. - Да, конечно, работа с графической литературой велась в Мукановке и раньше, но она была не систематизирована и не имела такого размаха, как сейчас. Надеемся, что благодаря этому направлению деятельности наша читательская аудитория значительно расширится за счёт молодежи. Во всяком случае, мы делаем для этого всё возможное", - рассказал собеседник.

Библиотека и за свой счет приобретает нужный нам материал. Прошлой осенью появилась подборка альтернативных и супергеройских комиксов из серий издательств "DC" ("Бэтмен", Лига справедливости") и "Marvel" ("Человек – паук", "Фантастическая четверка", "Росомаха"). Эти комиксы интересны юным петропавловцам и никогда не потеряют своей актуальности.

И даже Пулитцеровская премия...

"За что я сам обожаю комиксы, так это за богатый материал, за умение авторов через картинки тонко раскрывать абсолютно разные проблемы нашего общества, порой затрагивая важные, глубокие, - продолжает собеседник - Здесь можно привести ряд ярких примеров. Один из них - работа Арта Шпигельмана "Маус", выполненная в черно-белом цвете. В 1992 году этот графический роман получил Пулитцеровскую премию. Шпигельману удалось совершить настоящую революцию в мире комиксов. Арт показал товарищам по цеху и всему миру, что графические новеллы тоже могут иметь серьезную проблематику и не уступать в аспектах повествования книгам. Разумеется, что комикс не может содержать в себе такое же количество букв, как литературное произведение, ибо автор должен сохранять четкий баланс между рисунками и словами, но делиться интересными мыслями и давать пищу для размышлений - он может вполне".

Сюжет "Мауса" строится на взаимоотношениях самого Арта Шпигельмана и его отца. Тот рассказывает сыну о том, как он выживал в Освенциме.

Ещё один пример - "Персеполис" - первый графический роман иранского автора Маржан Сатрапи. Это автобиографическая история взросления девочки.

"Персеполис" был экранизирован. Полнометражный анимационный фильм получил специальную премию жюри в Каннах и номинировался на "Оскар".

Прочь стереотипы

"Так вот, цель открытия нашего Центра как раз и заключается в том, чтобы показать многообразие яркого, безграничного мира комиксов и избавить людей от стереотипов, что книги в картинках бывают только для детей, — подчёркивает Дархан. - Хотя и для юной аудитории в графической литературе тоже много интересностей, и это не только битвы супергероев.

Например, в нашем фонде есть графическая литература о знаменитых ученых Чарльзе Дарвине и Марии Склодовской-Кюри. Согласитесь, усваивать школьный материал по комиксам гораздо занимательней. Уверен, в голове останется гораздо больше информации о теории эволюции и радиоактивных элементах. А в целом, комиксы учат нас нравственности, тому, что важно помогать ближнему и брать на себя ответственность за свои поступки", — заключил Дархан.

В ближайших планах Центра комиксов - проведение образовательных лекций, различных тематических мероприятий, в том числе и онлайн-встреч с местными талантливыми художниками, увлекающимися созданием комиксов, съёмки видеороликов, клубные собрания молодежи с обсуждением фильмов и сериалов, снятых по комиксам.

Дархан пообещал, что нынешняя осень будет урожайной на захватывающие события.

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