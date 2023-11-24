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Вспышка пневмонии в Китае: школьников распускают по домам

Сегодня, 22:23
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Пневмония бушует в Китае и похоже добралась до Вьетнама. Респираторные отделения больниц в самом густонаселенном городе Хошимин переполнены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

В основном от заболевания страдают дети. Многочисленных маленьких пациентов приходится размещать на гамаках и раскладушках в коридорах.

Основные симптомы болезни: высокая температура, озноб, у многих детей на легких развиваются узелки. Кашля нет.

В северных провинциях Поднебесной из-за вспышки начали закрывать школы.

По словам китайских врачей, это традиционная для страны сезонная вспышка микоплазменной пневмонии. ВОЗ уже запросил у Китая данные о болезни.

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