Вспышка пневмонии в Китае: школьников распускают по домам
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
114Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
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