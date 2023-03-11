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24.kz Сегодня, 07:05
262
Сегодня, 07:05
262
Фото: 24.kz

Вспышка оспы овец выявлена на востоке Казахстана

В Катон-Карагайском районе на востоке Казахстана выявлена вспышка оспы овец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По официальным данным, заражено около 200 голов мелкого рогатого скота. Специалисты ветеринарной службы отмечают, что для человека болезнь неопасна. Сейчас в сёлах района готовятся объявить карантин и приступить к вакцинации животных.

Прививать, говорят ветврачи, придется весь мелкий рогатый скот – это около 5 тысяч голов овец. Параллельно начнут дезинфекцию и расследование причин появления болезни.

"На территории Катон-Карагайского района оспа овец не была зарегистрирована за последние 50-60 лет. Вероятность завоза инфекции из-за ввоза баранов-производителей из других регионов республики или другие причины возникновения инспекции выясняется ветеринарной инспекцией района", - прокомментировал директор КГП "Катон-Карагай-Вет" УСХ ВКО Ракымгали Байгереев.

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#оспа обезьян #вирус #фермерство
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:05
262
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