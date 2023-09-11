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Вспышка бруцеллёза в Карагандинской области: есть заболевшие среди людей

Сегодня, 22:34
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:34
Сегодня, 22:34
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Фото: pxhere.com

Сразу в трёх селах Карагандинской области произошла вспышка бруцеллёза среди животных. Санврачи заявили, что заболевшие есть уже среди людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Бруцеллёз обнаружили у скота в сёлах Мади, Мынбаев и Кусак. Анализы берут каждые две недели. Для достоверности пробы исследуют по два раза, рассказывают ветеринары.

Из аулов запрещено вывозить мясную и молочную продукцию.

Санврачи обеспокоены: с начала года бруцеллезом заразились уже 19 человек. Люди жалуются на высокую температуру, слабость, бессонницу и боли в пояснице.

"Источником заражения бруцеллезом у 61,8 процента людей является использование молока и молочных продуктов в пищу без термической обработки и приобретение их у физических лиц, в 38,2 процента случаев – нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при уходе за сельскохозяйственными животными, несвоевременное лабораторное обследование животных", - сказала официальный представитель департамента санэпидконтроля Карагандинской области Айгуль Шатекова. 

Медики призывают покупать сельхозпродукцию в магазинах и на рынках, где есть ветконтроль. Продукты обязательно подвергать термической обработке.

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