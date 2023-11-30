Всеобщее декларирование: как и зачем налоговики хотят выводить население из тени
Вчера, 23:08
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Вчера, 23:08Вчера, 23:08
169Фото: baigenews.kz
В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят тему декларирования имущества казахстанцев.
Что государство хочет получить от этой кампании, зачем ему знать обо всех активах простых граждан и где гарантии, что данные не "утекут" в Сеть. Ответы на эти и другие вопросы получил автор проекта, журналист Александр Журавлёв.
Подробнее - в выпуске.
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