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Всеобщее декларирование: как и зачем налоговики хотят выводить население из тени

Вчера, 23:08
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baigenews.kz Вчера, 23:08
Вчера, 23:08
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Фото: baigenews.kz

В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят тему декларирования имущества казахстанцев.

Что государство хочет получить от этой кампании, зачем ему знать обо всех активах простых граждан и где гарантии, что данные не "утекут" в Сеть. Ответы на эти и другие вопросы получил автор проекта, журналист Александр Журавлёв. 

Подробнее - в выпуске. 

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