  • 30 Ноября, 21:07
  • BAIGENEWS

Всеобщая декларация: что делать бизнесу в 2024 году?

Сегодня, 19:57
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nalogikz.kz Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: nalogikz.kz

Предприниматели и руководители компаний и их супруги уже с 1 января 2024 года попадают в третий этап всеобщего декларирования и обязаны будут отчитываться перед государством о своих доходах и имуществе. Что думают об этом сами предприниматели, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Для предпринимателей, которые привыкли работать честно, бояться нечему. Хотя и у них достаточно много вопросов по системе декларирования. Как считают сами бизнесмены, на этом этапе не хватает хорошей информационной поддержки.

Подробнее - в видео.

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