Всеобщая декларация: что делать бизнесу в 2024 году?
Сегодня, 19:57
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Сегодня, 19:57Сегодня, 19:57
63Фото: nalogikz.kz
Предприниматели и руководители компаний и их супруги уже с 1 января 2024 года попадают в третий этап всеобщего декларирования и обязаны будут отчитываться перед государством о своих доходах и имуществе. Что думают об этом сами предприниматели, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.
Для предпринимателей, которые привыкли работать честно, бояться нечему. Хотя и у них достаточно много вопросов по системе декларирования. Как считают сами бизнесмены, на этом этапе не хватает хорошей информационной поддержки.
Подробнее - в видео.
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