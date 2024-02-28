Всемирный банк оценил работу по улучшению соцзащиты в Казахстане

В Агентстве по стратегическому планированию и реформам прошла встреча с представителями Всемирного банка, где обсудили социальную защиту и занятость в Европе и Центральной Азии, передает BaigeNews.kz.

По словам заместителя председателя агентства Аркена Утенова, в стране идет работа по улучшению адресности социальной помощи и повышению эффективности пенсионной и страховой систем. Сейчас разработан проект Национального плана развития страны до 2029 года, в котором определены среднесрочные приоритеты социальной сферы.

Представитель Всемирного банка Паоло Белли выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам. По его мнению, в проекте Нацплана правильно описана критическая роль соцзащиты в обеспечении инклюзивного и устойчивого роста страны.

"Успех будет зависеть от правильной реализации, детального плана действий, который должен последовать после принятия национальной стратегии и обеспечить воплощение ее видения", - отметил старший экономист в сфере социальной защиты Всемирного банка Нитин Умапати.

Также стороны договорились о дальнейших шагах по развитию сотрудничества.