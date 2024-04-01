Всем пострадавшим от паводков оказывается необходимая медпомощь

Министерство здравоохранения ведет ежедневный мониторинг ситуации в связи с весенними паводками. Медицинские организации работают в усиленном режиме, дополнительно привлечены врачи и бригады скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

Обеспечена готовность служб для развертывания дополнительных бригад медицинской и психологической помощи для населения пострадавших от паводков регионов. В пунктах временного сбора населения обеспечена работа круглосуточных медицинских посты, подготовлены необходимые запасы лекарственных средств и медицинских изделий.

Во всех регионах усилен контроль и мониторинг за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Все эвакуированные осматриваются медиками, состояние у всех стабильное, жалоб на получение каких-либо травм не поступало. Ведется контроль за состоянием беременных, детей. Роженицы с близким сроком родов эвакуированы в районные и областные центры.

Работа колл-центров по вопросам здравоохранения на местах переведена на круглосуточный режим с единым алгоритмом реагирования.

Население пострадавших от паводка регионов может обратиться по следующим номерам Call-центров управлений здравоохранения:

Актюбинская область (+7 (7132) 41 02 13)

Костанайская область (+7 (7142) 52 40 70)

Западно-Казахстанская область (+7 (7112) 24 00 06)

Карагандинская область (+7 (7212) 95 55 59)

Область Абай (+7 (7222) 56 64 50)

Область Улытау (+7(7102) 99 95 09)

Акмолинская область (109).