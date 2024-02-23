Всего на одной республиканской трассе ограничено движение в Казахстане
Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38Сегодня, 15:38
112Фото: baigenews.kz
В Казахстане постепенно снимают ограничения на автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
В области Жетысу из-за метели и ограничения видимости закрыт для всех видов автотранспорта участок от станции Коктума до станции Достык трассы "Ушарал-Достык".
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 387 единиц техники и 796 человек.
Утром было закрыто три трассы.
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