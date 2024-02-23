Всего на одной республиканской трассе ограничено движение в Казахстане

В Казахстане постепенно снимают ограничения на автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В области Жетысу из-за метели и ограничения видимости закрыт для всех видов автотранспорта участок от станции Коктума до станции Достык трассы "Ушарал-Достык".

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 387 единиц техники и 796 человек.

Утром было закрыто три трассы.