Три трассы закрыли из-за непогоды в Казахстане

Ограничение движения транспорта действует на трех автодорогах республиканского значения в трех областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В области Жетысу из-за метели и ограничения видимости закрыт участок от станции Коктума до станции Достык трассы "Ушарал-Достык" закрыт для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Улытау области закрыт для всех видов транспорта участок от границы Улытау области до Аркалыка трассы "Жезказган-Петропавловск".

В области Улытау из-за сильного ветра, понижения температуры воздуха ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на участке от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы "Жезказган-Петропавловск".

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 387 единиц техники и 796 человек.