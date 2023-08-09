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Все выпускники лицеев Уральска поступили на грант

Сегодня, 07:32
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mgorod.kz Сегодня, 07:32
Сегодня, 07:32
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Фото: mgorod.kz

Все выпускники лицеев Уральска поступили в вузы на грант, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что в этом году областную специализированную школу-лицей-интернат информационных технологий для одарённых детей окончили 36 выпускников. 33 из них получили государственный образовательный грант. 

Трое по собственному желанию не стали участвовать в конкурсе. Адильбек Жомарт ещё будучи одиннадцатиклассником выиграл грант астанинского Nazarbaev University, Дарья Радзиевская поступила в Самарский государственный технический университет, а Адиль Кажимов выиграл грант турецкого университета Сакарья.

С таким же успехом окончили школу 22 выпускника школы-лицея "Саулет". Среди них три студента награждены "Золотым знаком", четверо получили сертификат отличия. Все выпускники школы-лицея получили государственную стипендию. 11 абитуриентов выбрали педагогику, трое — медицину, шесть выпускников предпочли технические специальности, двое — финансы.

Также обладателями государственного образовательного гранта стали все выпускники двух сельских школ в Казталовском и районе Байтерек.

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